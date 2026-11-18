O último feriado do ano será na próxima sexta-feira (20) e vai celebrar o Dia da Consciência Negra emendando o sábado (21) e o domingo (22). Neste período Monte Verde (MG) contará com apresentações do Natal nas Montanhas, festa que está agitando a cidade de Camanducaia (MG).
Com o tema “Quatro Estações”, o evento oferece aos visitantes quase 40 atrações com apresentações que vão até 25 de dezembro. Neste éríodo a cidade fica cheia de turistas, que aproveitam uma agenda gratuita de exibições artísticas e musicais, além de serem recebidos com uma decoração temática.
A prefeitura de Camanducaia, em parceria com a Agência Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE) investiu cerca de R$ 2,5 milhões no Natal das Montanhas. A iniciativa também é apresentada pelo Instituto Motiva, pelo Motiva Minas_SP e pela Energisa e está sendo viabilizada pelas leis federais e estadual de Incentivo à Cultura.
Programação do feriado
Na próxima sexta-feira (20), às 19h30, o público poderá aproveitar a Cantata Natalina que será itinerante ao percorreendo toda a a avenida Monte Verde. No sábado (21), a programação começará às 13h30, com a Contação de Histórias: As 4 Estações. As apresentações vão até as 17h.
Em seguida, o público terá uma sessão de fotos com os personagens desta edição do festival natalino. Ainda no sábado (21), às 19h, a cidade promove o primeiro desfile “O Despertar das Luzes” deste Natal, também na via principal do distrito de Camanducaia.Para engajar ainda mais a participação do público, os estabelecimentos de Camanducaia farão descontos nos preços ou vão promover atrações especiais para recepcionar os turistas no período deste próximo feriado, entre os dias 20 e 22 de novembro. Dessa forma, os turistas poderão aproveitar ainda mais os atrativos do distrito:
O Natal nas Montanhas de 2026 foi inaugurado com uma festa inesquecível para quem esteve presente e contará com diversas apresentações que prometem encantar o público na sexta-feira e no sábado. E há outros atrativos de sobra para serem desfrutados pelas pessoas que visitarem Monte Verde neste final de semana. Rebecca Wagner, presidente da MOVE,
Os estabelecimentos turísticos da cidade de Camanducaia, na região Sul de Minas Gerais, estão com uma intensa programação de passeios. O iG separou os destaque entra os passeios, hospedagens, spa e até de uma feira de Natal beneficente.
Programação de atividades em Monte Verde
Rancho Horseland
Um verdadeiro refúgio para famílias que buscam vivências ao ar livre e conexão com os animais, o centro de atividades equestres está oferecendo 10% de desconto nas atividades realizadas entre sexta-feira (20) e domingo (22) para os visitantes que mencionarem a frase-chave "AVENTURA NA MANTIQUEIRA" no momento da reserva.
O Rancho está localizado na região de Bom Jardim, em Camanducaia (MG), a poucos minutos de Monte Verde. O local oferece experiências como trilhas em meio às montanhas, passeios a cavalo e até uma adega subterrânea, com degustação de vinhos espanhóis.
Os visitantes também podem tentar praticar arquearia montada, arco e flecha, target run e desafios especialmente desenvolvidos para o público infantil, incluindo a Caça ao Tesouro e o target run kids. Mais informações no site ou pelo WhatsApp: (35) 99151-9391.
Estalagem Wiesbaden
Situada no centro de Monte Verde em meio a um bosque e rodeada por mata nativa, a hospedagem oferece conforto e comodidades como piscina coberta em meio à natureza, suítes com lareira e hidromassagem, sauna. Também há um spa com um menu completo de massagens e tratamentos corporais de bem-estar.
No próximo feriado, a pousada está oferecendo 50% de desconto nas acomodações ainda disponíveis. O local também é pet friendly. Mais informações disponíveis no site e por meio das redes sociais.
Sítio Teko Porã
Localizado em um belo espaço da natureza local, com vista para as montanhas e cercado por lavandas que perfumam o ambiente, o estabelecimento oferece experiências gastronômicas que incluem essa planta em suas receitas. O menu autoral criado pelo chef Elder Mani valoriza ingredientes da Mantiqueira, sendo que os visitantes também podem conhecer o lavandário.
O sítio também tem uma loja de produtos artesanais com itens como doce de leite e pipoca gourmet com lavanda, goiabada com coco e bolo negro. A visitação ao lavandário custa R$ 10 por pessoa, valor destinado à conservação do espaço, e crianças até 10 anos não pagam. Grupos são recebidos mediante agendamento. Mais informações por meio do site.
Pousada da Videiras
Outra opção acolhedora de hospedagem em Monte Verde, o local oferece boa infraestrutura e uma área de lazer que dispõe de comodidades como piscina coberta climatizada com toboágua externo e um spa com hidroterapia. O estabelecimento também acabou de inaugurar um novo deck em sua área externa, onde os hóspedes podem contemplar a natureza local e relaxar em confortáveis poltronas.
Para quem fechar um pacote de três diárias para o período deste próximo feriado, a pousada está disponibilizando 15% de desconto. Mais informações pelo site.
Mont’Art Artesanato
Para comprar lembrancinhas de Monte Verde, o Mont'Art Artesanato é uma loja cheia de souvenirs e recordações criativas. Ela está localizada na avenida principal de Monte Verde, dentro da Galeria Vila Germânica. O proprietário Nelson Pacheco, disponibiliza no local diversos modelos de termômetros e muitos outros objetos como imãs de geladeira, canecas, chaveiros e brinquedos.
Mais detalhes sobre o local, que já começou a ganhar decoração especial para o Natal, podem ser conferidas pelas redes sociais.
Feira de Natal beneficente
Nesta feira o visitante encontrará novos produtos e opções especiais para antecipar as compras de alguns presentes. A Natal da Associação Beneficente de Monte Verde (ABMV) será realizada entre esta sexta-feira (20) e o próximo domingo (22), das 10h às 19h, no Shopping Oak Plaza.
A renda arrecadada será revertida para as obras do hospital da entidade no distrito. Mais informações disponíveis pelo Instagram.
Spa Lavandas na Varanda
Para os turistas que buscam recarregar as energias, o local oferece terapias com óleos essenciais e pedras quentes; aromaterapia personalizada com sinergias para relaxamento profundo; escalda-pés com ervas, flores e especiarias quentes; massagem com técnicas relaxantes e terapêuticas.
Ao chegar na casa, o visitante é recebido com um chá de boas-vindas de cacau com chocolate de avelã. Em seguida, o cliente escolhe a terapia que deseja para o momento. Segundo a casa, o tratamento respeita as necessidades e preferências do visitante. Mais informações no Instagram.