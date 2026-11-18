Divulgação: MOVE Natal nas Montanhas - Monte Verde - Camanducaia (MG)

O último feriado do ano será na próxima sexta-feira (20) e vai celebrar o Dia da Consciência Negra emendando o sábado (21) e o domingo (22). Neste período Monte Verde (MG) contará com apresentações do Natal nas Montanhas, festa que está agitando a cidade de Camanducaia (MG).

Com o tema “Quatro Estações”, o evento oferece aos visitantes quase 40 atrações com apresentações que vão até 25 de dezembro. Neste éríodo a cidade fica cheia de turistas, que aproveitam uma agenda gratuita de exibições artísticas e musicais, além de serem recebidos com uma decoração temática.

Spa Lavandas na Varanda - Monte Verde (MG) Natal das Montanhas: Monte Verde (MG)





A prefeitura de Camanducaia, em parceria com a Agência Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE) investiu cerca de R$ 2,5 milhões no Natal das Montanhas. A iniciativa também é apresentada pelo Instituto Motiva, pelo Motiva Minas_SP e pela Energisa e está sendo viabilizada pelas leis federais e estadual de Incentivo à Cultura.

Programação do feriado

Na próxima sexta-feira (20), às 19h30, o público poderá aproveitar a Cantata Natalina que será itinerante ao percorreendo toda a a avenida Monte Verde. No sábado (21), a programação começará às 13h30, com a Contação de Histórias: As 4 Estações. As apresentações vão até as 17h.

Em seguida, o público terá uma sessão de fotos com os personagens desta edição do festival natalino. Ainda no sábado (21), às 19h, a cidade promove o primeiro desfile “O Despertar das Luzes” deste Natal, também na via principal do distrito de Camanducaia.

O Natal nas Montanhas de 2026 foi inaugurado com uma festa inesquecível para quem esteve presente e contará com diversas apresentações que prometem encantar o público na sexta-feira e no sábado. E há outros atrativos de sobra para serem desfrutados pelas pessoas que visitarem Monte Verde neste final de semana. Rebecca Wagner, presidente da MOVE,

Para engajar ainda mais a participação do público, os estabelecimentos de Camanducaia farão descontos nos preços ou vão promover atrações especiais para recepcionar os turistas no período deste próximo feriado, entre os dias 20 e 22 de novembro. Dessa forma, os turistas poderão aproveitar ainda mais os atrativos do distrito:





Os estabelecimentos turísticos da cidade de Camanducaia, na região Sul de Minas Gerais, estão com uma intensa programação de passeios. O iG separou os destaque entra os passeios, hospedagens, spa e até de uma feira de Natal beneficente.

Programação de atividades em Monte Verde

Rancho Horseland

Um verdadeiro refúgio para famílias que buscam vivências ao ar livre e conexão com os animais, o centro de atividades equestres está oferecendo 10% de desconto nas atividades realizadas entre sexta-feira (20) e domingo (22) para os visitantes que mencionarem a frase-chave "AVENTURA NA MANTIQUEIRA" no momento da reserva.

Divulgação; MOVE Rancho Horseland - Monte Verde (MG)

O Rancho está localizado na região de Bom Jardim, em Camanducaia (MG), a poucos minutos de Monte Verde. O local oferece experiências como trilhas em meio às montanhas, passeios a cavalo e até uma adega subterrânea, com degustação de vinhos espanhóis.

Os visitantes também podem tentar praticar arquearia montada, arco e flecha, target run e desafios especialmente desenvolvidos para o público infantil, incluindo a Caça ao Tesouro e o target run kids. Mais informações no site ou pelo WhatsApp: (35) 99151-9391.









Estalagem Wiesbaden

Situada no centro de Monte Verde em meio a um bosque e rodeada por mata nativa, a hospedagem oferece conforto e comodidades como piscina coberta em meio à natureza, suítes com lareira e hidromassagem, sauna. Também há um spa com um menu completo de massagens e tratamentos corporais de bem-estar.

Divulgação; MOVE Estalagem Wiesbaden - Monte Verde (MG)

No próximo feriado, a pousada está oferecendo 50% de desconto nas acomodações ainda disponíveis. O local também é pet friendly. Mais informações disponíveis no site e por meio das redes sociais.

Sítio Teko Porã

Localizado em um belo espaço da natureza local, com vista para as montanhas e cercado por lavandas que perfumam o ambiente, o estabelecimento oferece experiências gastronômicas que incluem essa planta em suas receitas. O menu autoral criado pelo chef Elder Mani valoriza ingredientes da Mantiqueira, sendo que os visitantes também podem conhecer o lavandário.

Divulgação; MOVE Sítio Teko Porã - Monte Verde (MG)

O sítio também tem uma loja de produtos artesanais com itens como doce de leite e pipoca gourmet com lavanda, goiabada com coco e bolo negro. A visitação ao lavandário custa R$ 10 por pessoa, valor destinado à conservação do espaço, e crianças até 10 anos não pagam. Grupos são recebidos mediante agendamento. Mais informações por meio do site.

Pousada da Videiras

Outra opção acolhedora de hospedagem em Monte Verde, o local oferece boa infraestrutura e uma área de lazer que dispõe de comodidades como piscina coberta climatizada com toboágua externo e um spa com hidroterapia. O estabelecimento também acabou de inaugurar um novo deck em sua área externa, onde os hóspedes podem contemplar a natureza local e relaxar em confortáveis poltronas.





Divulgação; MOVE Pousada das Videiras- Monte Verde (MG)

Para quem fechar um pacote de três diárias para o período deste próximo feriado, a pousada está disponibilizando 15% de desconto. Mais informações pelo site.

Mont’Art Artesanato

Para comprar lembrancinhas de Monte Verde, o Mont'Art Artesanato é uma loja cheia de souvenirs e recordações criativas. Ela está localizada na avenida principal de Monte Verde, dentro da Galeria Vila Germânica. O proprietário Nelson Pacheco, disponibiliza no local diversos modelos de termômetros e muitos outros objetos como imãs de geladeira, canecas, chaveiros e brinquedos.

Mais detalhes sobre o local, que já começou a ganhar decoração especial para o Natal, podem ser conferidas pelas redes sociais.

Feira de Natal beneficente

Nesta feira o visitante encontrará novos produtos e opções especiais para antecipar as compras de alguns presentes. A Natal da Associação Beneficente de Monte Verde (ABMV) será realizada entre esta sexta-feira (20) e o próximo domingo (22), das 10h às 19h, no Shopping Oak Plaza.

Spa Lavandas na Varanda - Monte Verde (MG) Natal das Montanhas: Monte Verde (MG)

A renda arrecadada será revertida para as obras do hospital da entidade no distrito. Mais informações disponíveis pelo Instagram.

Spa Lavandas na Varanda

Para os turistas que buscam recarregar as energias, o local oferece terapias com óleos essenciais e pedras quentes; aromaterapia personalizada com sinergias para relaxamento profundo; escalda-pés com ervas, flores e especiarias quentes; massagem com técnicas relaxantes e terapêuticas.

Ao chegar na casa, o visitante é recebido com um chá de boas-vindas de cacau com chocolate de avelã. Em seguida, o cliente escolhe a terapia que deseja para o momento. Segundo a casa, o tratamento respeita as necessidades e preferências do visitante. Mais informações no Instagram.