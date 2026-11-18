Foto: Hopi Hari/ Divulgação Parques temáticos ampliam opções para eventos corporativos

A busca por experiências diferenciadas para aproximar empresas de clientes, parceiros e colaboradores tem aberto espaço para novos formatos de eventos corporativos. Nesse cenário, parques temáticos surgem como alternativas aos espaços tradicionais, ao combinar infraestrutura, entretenimento e ambientes temáticos para encontros empresariais.

Em Vinhedo, o Hopi Hari aposta nesse segmento e apresentou ao mercado as possibilidades de utilização de sua estrutura para eventos corporativos. Em parceria com a Ludo, o parque promoveu, em 16 de novembro, o Showcase Hopi Hari, encontro direcionado a empresas e profissionais do setor de eventos.

A iniciativa teve como proposta apresentar os espaços do empreendimento e demonstrar como suas atrações e ambientes podem ser aproveitados em diferentes projetos.

Entre as possibilidades estão convenções, encontros empresariais, ativações de marca e grandes celebrações.

Entretenimento como diferencial para empresas

A utilização de parques temáticos em eventos corporativos acompanha a procura por experiências que ultrapassem os formatos convencionais.

Em vez de concentrar a programação em salas de reunião ou centros de convenções, as empresas podem explorar ambientes de entretenimento e diferentes possibilidades de interação.

No caso do Hopi Hari, a combinação entre atrações, ambientação temática e espaços para encontros permite desenvolver projetos com características distintas.

A proposta também considera as necessidades de comunicação e relacionamento de cada organização.

Os formatos, no entanto, dependem dos objetivos de cada iniciativa e das soluções disponíveis no parque. A estrutura pode atender desde encontros de menor porte até celebrações que envolvam um público maior.





Parque aposta em novos formatos de eventos

Foto: Pedro H. Lopes Fernando Fiszbein é o novo CCO do Hopi Hari





Para Fernando Fiszbein, CCO do Hopi Hari, o mercado corporativo tem valorizado experiências capazes de aproximar pessoas e criar momentos de interação.

“Os eventos corporativos têm buscado cada vez mais experiências capazes de surpreender e gerar conexões entre as pessoas. Nesse contexto, o Hopi Hari reúne características que permitem ir além dos formatos tradicionais, combinando espaços versáteis, atrações e uma atmosfera de entretenimento que transforma o encontro em uma experiência”, afirma.

Segundo o executivo, a intenção é apresentar o parque como uma alternativa para diferentes iniciativas empresariais, desde encontros e convenções até grandes celebrações e ativações de marca.

A movimentação também coloca os parques temáticos entre as opções consideradas pelo mercado de eventos, que busca diversificar os ambientes e ampliar as possibilidades de relacionamento entre empresas e seus públicos.