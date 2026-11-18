Reprodução: Magnific Viajante fica alerta com tentativa de golpe

Viajantes estão caindo em golpes aplicados por pessoas que usam a plataforma de locação por curta temporada Airbnb. O agendamento do imóvel funciona como uma armadilha em que criminosos conseguem tirar o dinheiro das vítimas usando os dados pessoais fornecidos por eles no aplicativo.

Como funciona o Golpe

Uma das vítimas procurou o iG para relatar que, ao desconfiar estar no golpe, decidiu perguntar a outros viajantes se o tipo de tratativa era comum. Foi então que o viajante buscou uma hospedagem para 5 dias em um endereço fora do país. Após decidir o destino, deu início às tratativas de acerto de valores, datas e horários com o anfitrião. Todas as conversas foram feitas pela plataforma Airbinb.

No entanto, a desconfiança aconteceu após o viajante receber uma mensagem pelo WhatsApp, enviada por um perfil profissional com logomarca do espaço onde ele ficaria. Na mensagem havia o nome da anfitriã, das datas exatas de entrada e saída do imóvel, além de uma "referência de reserva".





Mas, ao final, o texto informava que era necessário que o hóspede revisasse as informações da hospedagem no link disponibilizado. No entanto, nenhum valor seria cobrado, sendo solicitada apenas a confirmação em até 24 horas; caso contrário, a vitima perderia a vaga.

O que fazer quando há suspeita de golpe usando o Airbnb?

Segundo especialistas em ciber segurança, golpes usando a plataforma Airbnb, geralmente, não exploram falhas no sistema do aplicativo. Os golpistas tentam convencer o viajante a sair da proteção oferecida, levando a conversa para outro aplicativo.

Primeiro, o suposto anfitrião faz um contato inicial com o hóspede por meio de algum chat. Em seguida, o viajante recebe um pedido de atualização de dados, revisão ou pagamento, sempre com um link que pode levar a pessoa para um site falso, este por sua vez, rouba os dados como senhas de banco ou de cartões de crédito. A ação é conhecida como phishing.

Na avaliação do especialista em cibersegurança, CEO e fundador da empresa de consultoria LC SEC, Luiz Claudio, o cenário apresenta fortes indícios de uma tentativa de fraude por engenharia social:

Neste caso, o criminoso usa informações da hospedagem para transmitir confiança e induzir o viajante a realizar um pagamento indevido. Ter um perfil comercial no WhatsApp e conhecer os detalhes da reserva não comprova que o contato seja legítimo. Esses elementos também não permitem concluir, sem investigação, que houve vazamento de dados do Airbnb. Luiz Claudio, CEO da LC SEC.





Ao desconfiar que está caindo em um golpe, o cidadão deve ficar atento às próprias ações. Se há algum link disponibilizado, a orientação do especialista é não realizar o pagamento, tampouco fornecer dados:

O viajante deve abrir o aplicativo do Airbnb por conta própria, conferir a situação da reserva e dos pagamentos e procurar o suporte pela própria plataforma para validar a cobrança. Também deve registrar a mensagem no chat da reserva e pedir esclarecimentos ao anfitrião. O Airbnb orienta que comunicações suspeitas sejam verificadas acessando diretamente o aplicativo ou o site, sem utilizar os links enviados pelo contato. airbnb.com.br. Luiz Claudio, CEO da LC SEC.





Segundo o especialista, quando os golpistas tentam fazer contato pelo WhatsApp, por exemplo, o viajante deve guardar capturas de tela da conversa, o número utilizado e o endereço do link, sem acessá-lo novamente. Com os arquivos em mãos, uma denúncia pode ser formalizada e encaminhda à plataforma. Em seguida, o contato fraudulento deve ser denunciado e bloqueado no WhatsApp.

Para evitar que novas tentativas de golpes aconteçam, Luiz Cláudio faz uma lista de recomendações e orientações.

Cuidados ao reservar pelo Airbnb

Avalie o anúncio da hospedagem

Segundo o especialista, o viajante deve observar o anúncio e o histórico do anfitrião. Ler avaliações recentes, conferir a consistência das fotos e da descrição e esclarecer dúvidas pelo chat antes da reserva.

Acertar os detalhes pela plataforma oficial

Para a transação ficar mais segura, é necessário que o viajante mantenha a contratação e os pagamentos da reserva na plataforma do Airbnb. Sempre desconfiar de descontos, cobranças inesperadas ou pedidos para “concluir” uma reserva já paga por um link externo.

Cheque as cobranças

De acordo com Luiz Cláudio, o viajante deve sempre conferir previamente todas as cobranças.

Há exceções para determinados pagamentos fora da plataforma, como algumas taxas e depósitos de hotéis, mas elas precisam estar devidamente informadas. Uma cobrança inesperada pelo WhatsApp deve ser validada com o suporte antes de qualquer pagamento. Luiz Claudio, CEO da LC SEC.





O mais indicado é registrar os combinados no chat do Airbnb. O especialista explica que o contato por WhatsApp após a confirmação pode servir para questões práticas da estadia, mas não deve ser tratado como prova de autenticidade de uma solicitação financeira.

Cuidado com as informações pessoais

A orientação do especialista é não compartilhar senhas, códigos de autenticação ou dados de cartão por mensagem. Para verificar qualquer pendência, o viajante deve abrir diretamente o aplicativo:

Logotipo, aparência profissional e cadeado no site não bastam para comprovar legitimidade. Luiz Claudio, CEO da LC SEC.





Fique atento aos detalhes

O especialista orienta os viajantes a desconfiarem da pressão para agir imediatamente. Segundo ele, informações corretas podem tornar uma mensagem convincente, mas não tornam uma cobrança legítima:

Ameaças de cancelamento ou perda da hospedagem são recursos usados para impedir que a vítima confira as informações com calma. Mas, se o viajante já informou dados do cartão ou realizou o pagamento, deve procurar imediatamente o banco ou a administradora pelos canais oficiais, relatar a fraude e solicitar as medidas de proteção e contestação cabíveis. Se a vítima forneceu uma senha, deve alterá-la no serviço legítimo e em outras contas onde ela tenha sido reutilizada, além de comunicar o ocorrido ao Airbnb. Luiz Claudio, CEO da LC SEC.





Em nota, o Airbnb informou "que investe constantemente em políticas, ferramentas e equipes especializadas no combate a golpes e fraudes, além de adotar medidas para coibir a ação de pessoas mal-intencionadas. O Airbnb recomenda aos usuários que mantenham todas as interações entre hóspedes e anfitriões na plataforma".

A empresa acrescentou que "qualquer pessoa que receber uma mensagem inesperada sobre uma reserva no Airbnb deve tratá-la com cautela e pode denunciar mensagens ou sites suspeitos à equipe de suporte, que está disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana para ajudar".