Foto: Aline da Mata Entrada de Cunha (SP)

Cunha (SP) é uma das cidades mais charmosas de Vale do Paraíba e o iG foi convidado pela associação Descubra Cunha para conhecer alguns atrativos turísticos.

Localizado bem próxima à Aparecida , o município tem acesso pela Via Dutra, na BR-116 e, na sequência, pela rodovia SP-171, em. Para quem deseja fazer uma viagem rápida de carro no feriado, o destino reserva ótimas surpresas.

A estrada faz parte da rota Estrada Real , também conhecida como Caminho Velho. No período colonial, o trajeto ligava as áreas produtoras de ouro de Minas Gerais, passando por cidades como Diamantina e Ouro Preto até chegar ao Porto de Paraty, no Rio de Janeiro . Até hoje, o local preserva alguns marcos simbólicos.

Foto: Aline da Mata Marco da Rota Estrada Real em Cunha (SP)

A estrada entre Cunha e Paraty é bem asfaltada e perfeita para quem viaja de moto, carro ou pratica esportes, sendo, inclusive, palco do circuito ciclístico amador, L'Etape Tour de France.



Além disso, quem segue de carro pode apreciar a vista das montanhas do Vale do Paraíba tanto no trajeto de chegada quanto nos diversos mirantes que a cidade proporciona.

Descanso em meio às montanhas

Para quem viaja sozinho, em casal, em grupo ou com a família, ficar hospedado na pousada Chalés Vinhas da Harmonia é uma excelente opção de hospedagem. Situada em uma propriedade rural, a estrutura conta com apenas quatro unidades: duas voltadas para casal e outras duas para até 4 pessoas. O espaço oferece piscina com espreguiçadeiras e uma área ampla para churrasco.

Outro detalhe é que em todas as acomodações há uma pequena horta com ervas para chá ou tempero. Na parte externa dos chalés, próximo ao gramado, também fica uma fogueira armada.

E o conforto oferecido pelos anfitriões aos hóspedes é complementado com um kit de café da manhã, que inclui bebidas quentes, pães, frutas e marshmellows para serem assados na fogueira durante a noite. Segundo o proprietário do Chalés, Daniel Cohen, o doce faz sucesso especialmente entre as crianças.

A proposta do Chalés Vinhas da Harmonia é oferecer um ambiente rural e afastado do agito das grandes metrópoles, com o máximo de conforto urbano.

O conceito do Vinhas da Harmonia não é meramente comercial. Nós buscamos dividir com as pessoas o tipo de vida que temos aqui em Cunha. Então, Vinhas está inserida em uma propriedade rural. Nós temos criação de gado, pasto, temos um conceito de bicho solto, com pônei, égua e potro soltos pelo jardim. Também temos cabras e um apiário que ainda está sendo aprimorado por causa do risco. proprietário da pousada Vinhas da Harmonia, Daniel Cohen.

A pousada tem três lagos, onde é possível observar os patos em meio à natureza, além de receber a visita frequente de pássaros atraídos pelos comedouros abastecidos pela equipe. O espaço abriga ainda um galinheiro e bodes, e parte dos itens servidos aos hóspedes é produzida ali mesmo.





O melhor período para se hospedar no Vinhas da Harmonia é durante o inverno, de julho a setembro, quando a paisagem rural e os lagos ganham um charme ainda mais especial.

As diárias custam a partir de R$ 1.200,00 e a pousada não aceita reservas apenas para pernoite. Segundo o proprietário, a proposta exige mais tempo para proporcionar uma verdadeira experiência de imersão e contato com a natureza.

Mais informações podem ser obtidas diretamente pelas rede sociais do empreendimento.

Almoço na Casa da Serra

A parada para o almoço pode ser feita no restaurante Casa da Serra. Localizado no km 104 da Rodovia Salvador Pacetti, o local é um dos mais tradicionais de Cunha.

O menu é especializado em massas frescas e risotos acompanhados de frutos do mar ou carnes bovina e suína. Para completar a experiência, a casa oferece uma carta autoral de drinks, com ou sem álcool.

A cozinha é comandada pelos chefs Alan e Nathan Sampaio. Irmãos, eles aprenderam o ofício com o pai, que inaugurou o restaurante quando os dois ainda eram crianças. Atualmente, a dupla imprime um toque artesanal tanto ao cardápio quanto ao conceito da casa.





As porções são bem servidas e com ingredientes naturais e saborosos como o risoto de tomate seco com queijo gorgonzola, acompanhado de suco de uvaia.

Como sobremesa, a recomendação é um ravioli de massa de cacau com recheio de cocada cremosa. O doce chega à mesa com uma generosa cobertura de chocolate, criando uma combinação em que os sabores se harmonizam muito bem.





Um dos destaques é o ambiente. Segundo o chefe de cozinha e proprietário do restaurante Casa da Serra, a decoração remete à "casa de vó".

Com pratos inspirados nos almoços da família, o espaço ganha um toque especial e aconchegante, com quadros nas paredes, sofá na sala, mesas ao ar livre, arranjos de flores nos vasos e nas mesas e galinhas -d'angola circulando soltas pelo quintal.

Aqui no Casa da Serra a gente quer que o cliente se volte para a natureza, come bem e em boa quantidade. Meu pai já dizia que a coisa mais triste é sair do restaurante com fome. Então, aqui nos voltamos para as nossas raízes. São detalhes que fazem a diferença para nós e para o visitante. Chefe de cozinha do Casa da Serra, Alan Sampaio.

O jardim também conta com mesas instaladas sob pergolados cobertos por trepadeiras, combinação que cria um visual acolhedor e integrado à natureza.

O espaço oferece ainda uma belíssima vista para as montanhas, permitindo que os visitantes façam suas refeições admirando a paisagem.

A contemplação dos campos de Lavanda

Depois de se alimentar, um dos passeios mais surpreendentes é a visita ao Contemplário, localizado no km 61,5 da Rodovia Cunha - Paraty, no bairro Taboão. No local, são cultivadas ervas aromáticas, como a lavanda e o alecrim, cujos campos abertos criam um cenário de destaque na serra. Quando o vento assopra pelas plantações, especialmente após a chuva, um aroma natural toma conta do ar.

O Contemplário tem trilhas curtas e de fácil acesso, com diversos pontos de descanso e mirantes ao longo do caminho. Em dias ensolarados é possível assistir ao pôr do sol entre as montanhas. Justamente essa paisagem e o sossego que atraíram o casal de visitantes de Minas Gerais, Fernando Vargas Freitas e Andréia Freitas.

Foto: Aline da Mata Andréia Freitas e Fernando Vargas Freitas, turistas de Cunha (SP)

O casal gosta de pesquisar destinos de viagem na internet e juntos decidiram aproveitar cinco dias de folga em um destino que oferecesse praia e montanha. A escolha por Cunha veio pelos campos de lavanda e pela proximidade com Paraty.

A proximidade de Cunha com Paraty chamou a nossa atenção. Então, decidimos combinar a montanha com a praia. Então, na nossa pesquisa, Cunha tinha as flores, o clima e o acolhimento que estávamos buscando. Minha esposa adora flores. Fernando Vargas Freitas, turista.

Andreia não escondeu a felicidade ao visitar o Contemplario. Segundo ela, a escolha pela cidade foi uma grata surpresa:

Se eu pudesse, eu morava aqui. Na verdade, nós moramos em BH, mas somos do interior do Espírito Santo. Então, esta cidade nos lembrou Ecoporanga. Nós gostamos de explorar as cidades pequenas e turísticas. Vamos diferenças, mas, para nós é muito interessante. Eu sou apaixonada pelas Araucárias, as lavanda e o clima daqui é muito bom. Andreia Freitas.

Foi pensando em quem se apaixona pelo local que o proprietário do Contemplário criou uma hospedagem especial dentro do campo. A propriedade tem um chalé para visitantes com cozinha equipada, quarto, lareira, televisão, sinal de internet e banheiro. A banheira de hidromassagem climatizada tem uma vista incrível para as montanhas e para o por do sol.





Segundo o proprietário do Contemplário, Henri Vilar, as plantas são produzidas para a extração de óleo essencial e a produção de sabonetes, cremes, perfumes, além de outros produtos naturais.

O espaço foi feito para a contemplação da flora e fauna mesmo. Temos árvores nativas da região também, então, é um espaço que convida os visitantes a se desligarem do estresse do dia a dia, do celular e olhar ao redor sentindo os aromas. Henri Vilar, proprietário do Contemplário.

O local conta com um café onde são servidos bolos e sorvetes. A estrutura é excelente para passeios em grupo ou em família. Além disso, por aqui, os pets são bem-vindos. A administração cobra uma taxa única pelo uso das mesas de piquenique do espaço, mas não há limite de tempo para usufruir do conforto.

Jantar com tradição japonesa

Finalizando o roteiro, um jantar servido no restaurante japonês mais bem avaliado da cidade, a Cervejaria Black Finn, que combina uma proposta de Izakayas, bares tradicionais japoneses com uma cervejaria artesanal de produção autoral.





A variedade do menu inclui pratos feitos com frutos do mar frescos e receitas tradicionais, como guiosas, tempurás e pratos quentes, a exemplo do lámen e o missoshiro. Para quem prefere pratos frios, a seleção tem sushis, sashimis, temakis e muito mais.

A Cervejaria Black Finn fica na Rua Alcides Nogueira, 288 B, bairro Vila Rica, Cunha (SP), e funciona de quarta a sexta-feira, das 17h às 22h, aos sábados, das 12 às 22h, e, aos domingos de 12h às 15h.