Reprodução: Redes Sociais Maior cachoeira do estado de São Paulo-Ubatuba

Se você está em busca de um destino incrível para aproveitar os dias de descanso, a dica perfeita é explorar as belezas naturais do litoral paulista. Conhecida por abrigar mais de 100 praias espalhadas por mais de 80 km de costa, Ubatuba, litoral norte paulista, também chama atenção por ser o cenário da Cachoeira da Água Branca.

Com 180 metros de altura, a queda d´água é considerada a maior do estado e a 7ª do Brasil.

Localizado dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, região sul da cidade, o atrativo está integrado às riquezas naturais e faz parte de importantes áreas de preservação ambiental.

Divulgação Parque Estadual da Serra do Mar_Ubatuba_São Paulo

A paisagem é cercada por uma vegetação exuberante, cenário ideal para escapar da rotina, respirar ar puro e contemplar vistas de tirar o fôlego.





O passeio une percursos em meio à mata que revelam a biodiversidade local, sendo ideais tanto para caminhadas contemplativas quanto para quem busca turismo de aventura com poços de águas cristalinas.

















O acesso é feito exclusivamente por uma trilha considerada de nível difícil. No total, são cerca de 10 km, com duração estimada entre 4h30 a 6 horas para ida e volta.

A Prefeitura Municipal de Ubatuba recomenda, dentre outras orientações aos visitantes, a utilização de um calçado confortável e a contratação de um de monitor ambiental credenciado.

Além disso, como a trilha tem limite de 75 visitantes por dia, o agendamento prévio é obrigatório para garantir a vaga no roteiro e um trajeto seguro. A visitas podem ser feitas de 8h às 14h, de segunda a domingo.









Em caso de dúvida, o visitante pode acessar o site e falar diretamente com o parque.