Reprodução: Prefeitura de São Bernardo do Campo Ponte Estaiada Robert Kennedy/Piraporinha - São Bernardo do Campo (SP)

A prefeitura de São Bernardo do Campo (SP) decidiu investir na iluminação da cidade e colocou novos pontos de luz nas ruas. Um dos destaques é um dos principais pontos turísticos da cidade: a Ponte Estaiada Robert Kennedy/Piraporinha, que recebeu iluminação em LED nas bordas e tem chamado a atenção de quem passa durante a noite.

A prefeitura também equipou a Avenida Pery Ronchetti, na Rua dos Vianas.

Ao todo, foram instaladas, 240 luminárias em LED com o objetivo de aumentar a segurança, mobilidade e valorizar do espaço urbano. A iniciativa representa custo total de R$ 526 mil.

Os pontos iluminados

A iluminação da Ponte Estaiada Robert Kennedy/Piraporinha conta com 72 projetores nos estais e 40 projetores nos pórticos, totalizando 112 pontos de luz, segundo a prefeitura. Além de destacar a arquitetura do espaço, o novo sistema é sinônimo de mais qualidade e embelezamento ao monumento. A construção foi erguida em parceria com o Governo do Estado de São Paulo a um custo de R$ 200 milhões. Tem apenas 1 ano que foi inaugurada.

O complexo viário possui 1,2 km de extensão, sendo mais de 200 metros de trecho estaiado, além de viadutos de acesso e duas passagens convencionais sobre a Avenida Piraporinha. A construção também integra-se diretamente ao Viaduto do Corredor ABD e à Ponte Ribeirão dos Couros.





Além da ponte, a Rua dos Vianas, via de ligação entre São Bernardo do Campo e Santo André, em São Paulo, recebeu 48 braços duplos de iluminação com 91 novas luminárias em LED. Segundo a prefeitura, a iluminação garantirá o acesso à região, conectando os dois municípios.

O entroncamento das Avenidas Pery Ronchetti e Luiz Pequini também foi iluminado com 15 novos postes, além de melhorias nos surportes já existentes. Ao todo, foram instaladas 39 novas luminárias em LED em uma área estratégica de grande circulação de veículos e pedestres.