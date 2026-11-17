Divulgação/MSC Inauguração do MSC Divina

A MSC abriu, oficialmente, a temporada de cruzeiros 2026/2027 na América do Sul com um evento no Porto de Santos, nesta segunda-feira (16). Serão cinco navios durante o período de viagens e os dois primeiros chegaram ao cais santista no início da semana. O MSC Musica, que passou por uma reformulação, e o MSC Divina, que estará pela primeira vez em uma temporada regular no país, deram início à temporada.

Reunindo autoridades locais e também diversos representantes da companhia, foi realizada a troca de placas a bordo do MSC Divina em celebração à primeira escala no destino.

O comandante da embarcação, Gabriele Russo, recebeu as homenagens de representantes de diversos setores. O diretor-geral da MSC no Brasil, Adrian Ursilli, também participou da cerimônia e fez o discurso de inauguração da temporada.

Henrique Teixeira/Prefeitura de Santos Inauguração do MSC Divina





“Estamos muito animados. Teremos a maior e a mais moderna frota da região, uma oferta gastronômica internacional diversificada, entretenimento de classe mundial. Tudo isso somado a uma oferta altamente variada de itinerários, passando por alguns dos mais incríveis destinos no Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, bem como roteiros para a Argentina e Uruguai. Proporcionaremos aos viajantes uma ampla variedade de opções para os brasileiros vivenciarem as férias da sua vida”, destacou Ursilli.

MSC Divina

Além de dar início a temporada, o evento marcou também a chegada do MSC Divina ao Brasil. A embarcação, que esteve no país para um fretamento especial durante a Copa do Mundo 2014 para receber os torcedores mexicanos, agora fará a temporada regular pelos portos brasileiros.

O navio chegou da travessia internacional na segunda-feira e tem partida para a primeira viagem nesta terça-feira (17).

Um palco foi montado no deck do navio para receber diversos shows ao longo da temporada. Os passageiros vão contar também com quatro piscinas, sendo uma delas coberta, 12 hidromassagens, diferentes bares e lounges, discoteca, boliche, MSC Formula Racer, cinema 4D, academia equipada com aparelhos da Technogym®, e um menu completo de serviços para cuidar da saúde do corpo e relaxar no MSC Aurea SPA.

Henrique Teixeira/Prefeitura de Santos Inauguração do MSC Divina





Com escadarias cravejadas de cristais de Swarovski, no hall de recepção do navio, o destaque cria um efeito luxuoso e será um ponto de fotografias entre os passageiros.

São cerca de 61 mil cristais espalhados pelos degraus. A parceria entre as empresas começou em 2008, com o MSC Fantasia, e virou marca registrada nas embarcações.

Ainda de acordo com Adrian Ursilli, o MSC Divina foi inspirado na musa italiana Sophia Loren, trazendo elegância e o glamour da era de ouro das linhas de cruzeiro, aprimorados pela tecnologia moderna.