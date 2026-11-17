Divulgação: MSC Cruzeiros MSC Divina

Duas embarcações da MSC Cruzeiros estrearam na temporada de Cruzeiros 2026/2027 na América do Sul. Nesta terça-feira (17), o MSC Divina inicia seus itinerários regulares no Brasil pela primeira vez partindo de Santos, no litoral de São Paulo. Antes de partir do Concais na segunda-feira (16), o MSC Musica passou por uma série de aprimoramentos.

Os dois navios chegaram ao Porto de Santos na segunda-feira (16) como os primeiros exemplares da frota da MSC a inaugurar as escalas da companhia nesta temporada. Mantendo viva a tradição marítima, a abertura oficial foi celebrada com uma cerimônia a bordo, ocasião em que o comandante do navio entregou placas comemorativas às autoridades de Santos, para marcar a visita.

A estrutura das primeiras embarcações

Divina

Os dois navios que estrearam contam com espaços para diferentes públicos. O MSC Divina tem áreas infantis com monitores, além de atividades e espaços separados por faixas etárias. É uma ótima opção para famílias que viajam com crianças.

Para quem gosta de manter os cuidados com a saúde durante as viagens de férias, a embarcação conta com academia equipada com aparelhos modernos e áreas de relaxamento como as quatro piscinas, 12 hidromassagens e um menu completo de serviços no Aurea SPA.

Além da área wellness a embarcação também concentra entretenimento. Para a diversão em grupo ou até sozinho, há diferentes bares e lounges, discoteca, boliche, MSC Formula Racer e cinema 4D. A gastronomia é uma das grandes atrações para os viajantes. O navio oferece seis restaurantes, sendo dois de especialidades.

O Itinerário

O navio MSC Divina fará minicruzeiros que vão variar entre três a cinco noites. A partidas serão de Santos e levarão os turistas alternadamente para Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Ilha Grande, em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde do estado e Ilhabela, arquipélago no Litoral norte de São Paulo.

Musica

A embarcação foi reformada antes de chegar à costa brasileira. O diferencial do MSC Musica é a combinação entre elegância, conforto e experiências variadas voltadas para o período de férias. A bordo, o passageiro conta com um amplo teatro para apresentações de danças e shows, além de bares e lounges com música ao vivo.

E para os momentos de bem-estar, o Aurea Spa oferece tratamentos de spa balinês. De acordo com a MSC, a reforma introduziu novos ambientes como a sauna panorâmica, as salas de vapor, a sala de sal e o caminho Kneipp. Ainda na parte Wellness, a companhia disponibilizou uma academia equipada com aparelhos modernos de musculação e uma vista privilegiada da popa do navio para o oceano.





A embarcação também oferece piscinas e hidromassagens, espaço de minigolfe, pista de caminhada e quadra poliesportiva.

Entre as opções gastronômicas, o navio oferece dois restaurantes de especialidades: o Butcher’s Cut, inspirado nas churrascarias americanas, e o Kaito Sushi Bar, especializado na culinária asiática. Outro destaque a bordo é a inclusão do MSC Yacht Club, o produto de luxo da Companhia.

O Itinerário

O MSC Musica terá uma programação de minicruzeiros de três e quatro noites com embarques em Santos e visitas a Búzios e Ilha Grande, Rio de Janeiro, e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Durante a temporada, a embarcação também fará itinerários de sete noites. Os embarques partirão do Rio de Janeiro com paradas em Búzios e Ilha Grande, Ilhabela, Itajaí, em Santa Catarina e Paranaguá, no Paraná.

Expectativas em Ilhabela

Na quinta-feira (19), Ilhabela receberá a embarcação MSC Musica, iniciando a contagem de escalas da temporada. A embarcação está prevista para aportar às 8h, partindo às 19h do mesmo dia. Mesmo com uma parada rápida, o arquipélago tem 69 escalas programadas.

A embarcação tem capacidade para 3.223 passageiros e cerca de 1 mil tripulantes. Segundo a prefeitura, a expectativa é movimentar mais de R$ 100 milhões na economia local com a chegada dos navios na cidade, beneficiando setores como gastronomia, comércio, passeios turísticos e transporte.

A expectativa, segundo a administração pública, é aumentar as oportunidades de renda dos empreendedores locais e fortalecer a economia do município:

Quando um navio chega a Ilhabela, o movimento se espalha por diferentes setores da economia. Beneficia restaurantes, lojas, taxistas, guias turísticos e comerciantes. É uma oportunidade de gerar negócios, renda e trabalho para a população. Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.





Para atrair mais cruzeiristas nas visitas de um dia, o segredo, segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Harry Finger, está na estrutura de receptivo e a qualidade do atendimento:

Ilhabela encanta os passageiros de cruzeiros desde a chegada. Temos um receptivo estruturado, com guias preparados para atender os visitantes em diferentes idiomas e oferecer opções de passeios pela cidade. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência completa, com qualidade no atendimento e nos serviços turísticos. Esse cuidado faz diferença: muitos passageiros que conhecem Ilhabela durante o cruzeiro retornam depois para uma estadia mais longa, quando podem explorar melhor nossas praias, a gastronomia e os atrativos do arquipélago”, afirma. Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Harry Finger.





A MSC Cruzeiros também está otimista para iniciar as viagens:

Estamos muito animados para dar início à nossa temporada 2026/2027 na América do Sul com a chegada dos primeiros navios da nossa frota. Teremos a maior e a mais moderna frota da região com uma oferta altamente variada de itinerários, passando por alguns dos mais incríveis destinos no Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, bem como roteiros para a Argentina e Uruguai. Proporcionaremos aos viajantes uma ampla variedade de opções para os brasileiros vivenciarem as férias da sua vida. Adrian Ursilli, Diretor Geral da MSC Cruzeiros no Brasil.





Outros destaques da MSC na temporada 2026/2027

Nesta temporada, 5 navios da MSC Cruzeiros vão circular pela América do Sul. Além dos dois que iniciaram viagem, o litoral brasileiro ainda aguarda a estreia das classes Virtuosa, Seaview, Splendida. Os pontos de embarque acontecerão a partir dos portos em Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Balneário Camboriú, Itajaí ou Paranaguá para viagens de 3 a 9 noites.

Virtuosa

A embarcação Virtuosa também fará sua estreia no Brasil muito em breve. Este será o maior e mais moderno navio da frota da companhia nesta temporada. Segundo a MSC, a embarcação vai iniciar com minicruzeiro de três noites, com embarque em Santos e escala em Búzios. Em seguida, começará com itinerários de sete noites, com embarques também em Santos, e escalas em Búzios, Ilhabela, Salvador e Maceió. O passageiro poderá embarcar nessas duas últimas cidades.





Seaview

O navio MSC Seaview se destaca pelo design que privilegia a vista do mar e a luz solar. As áreas ao ar livre são amplas e há uma impressionante passarela externa, onde os visitantes podem caminhar, sentar e apreciar o mar.





O navio oferece itinerários curtos de três noites com embarques em Santos e escalas alternadas em Búzios e Balneário Camboriú. Na sequência, as viagens passam a ser de sete e oito noites, com escalas em Balneário Camboriú, Punta del Este e Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. Também há opção de embarque em Balneário Camboriú e Buenos Aires.

Splendida

Esta embarcação também oferece enormes espaços ao ar livre e instalações de última geração. As viagens estão programadas para um período de oito e nove noites com embarques no Rio de Janeiro e escalas alternadas por Ilhabela, Ilha Grande, Balneário Camboriú, Búzios, Buenos Aires, na Argentina, e Punta del Este, no Uruguai. Os passageiros também poderão embarcar em Buenos Aires.





O clube dentro do navio

O MSC Yacht Club chega para os viajantes com um conceito de "iate dentro do navio". Os hóspedes que adquirem a categoria têm acesso a uma área privativa, que inclui suítes, restaurantes gourmet, área de piscina e lounge panorâmico exclusivo. Os passageiros também dispõem de atendimento personalizado de mordomo e concierge 24 horas, além de poderem usufruir das demais atrações do navio quando desejarem.





Outro benefício desta classe é a prioridade no embarque e desembarque, o pacote de bebidas premium incluindo o minibar da suíte acesso ilimitado à área termal do MSC Aurea Spa e o pacote internet Wi-Fi ilimitado durante todo o cruzeiro.

Os hóspedes do Yatch Club também têm assentos reservados no teatro, além da possibilidade de contratar excursões exclusivas, transporte privativo e grupos reduzidos.

Como planejar uma viagem de cruzeiro

Para quem deseja viajar de cruzeiro e aproveitar o máximo de experiências oferecidas dentro da embarcação, a companhia está oferecendo vantagens exclusivas nas viagens nacionais e internacionais. Os descontos chegam a 30% com um adicional de 5% para membros do MSC Voyagers Club, a partir da categoria Classic.

Se o passageiro realizar a compra de serviços adicionais como pacotes de bebidas, internet, restaurantes de especialidade, tratamentos de spa e o Fun Pass, os descontos chegam a 70% do valor. De acordo com a MSC, a promoção será válida até o dia 30 de novembro. Informações podem ser agendadas no site da companhia.