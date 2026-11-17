Divulgação: Unesco Lagoa remota na Ilha de Socotra - Iêmen

Na região Noroeste do Oceano Índico, um território marcado por conflitos armados abriga belezas inacreditáveis: paisagens deslumbrantes esculpidas por rios de esmeralda e cristalinos, montanhas de pedra branca, além de cavernas e praias paradisíacas e uma fauna e flora únicas no mundo.

Pertencente ao Iêmen, país do Sudoeste do Oriente Médio banhado pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden, a Ilha de Socotra está situada a 350 km da costa sul, Mar Arábico. Embora o território continental iemenita enfrente instabilidade política e terrorismo devido à divisão histórica, relatos de viajantes apontam que Socotra possui índice de criminalidade extremamente baixo.

Natureza

Ao todo, 825 espécies de plantas endêmicas habitam somente aquele território. Os destaques vão para a árvore Sangue-de-Dragão. O tronco tem um formato uniforme e o topo é arredondado com galhos que parecem nervuras uniformes. Esta espécie de planta cresce em meio à uma vegetação mais baixa e de solo seco.

Divulgação: Unesco Árvore Sangue de Dragão na Ilha de Socotra - Iêmen

Outro destaque é a árvore do Pepino, com uma base larga e troncos bem finos, além da Rosa do Deserto de Socotra, que cresce em meio às pedras e parece uma escultura viva com flores cor de rosa. Essa mistura de plantas forma paisagens incríveis. Outra atrativo que chama a atenção são os animais. Cerca de 95% dos répteis e dos caracóis terrestres são exclusivos de Socotra.

Divulgação: Unesco Árvore na Ilha de Socotra - Iêmen

No mar, a natureza também é exuberante. São mais de 730 espécies de peixes, 230 corais duros, dos quais 5 existem apenas no local, e mais de 30 tipos de corais moles. O fundo do mar da ilha é um verdadeiro paraíso para quem deseja se aventurar em um destino tão pouco explorado.

A diversidade geográfica da ilha também é incrível, unindo montanhas de calcário e formações rochosas cobertas por uma vegetação rasteira, planícies áridas e praias de areia branca banhadas por água azul turquesa. Essa rica biodiversidade faz do local um verdadeiro laboratório a céu aberto.

Patrimônio Natural da Humanidade

Em 2008, a Ilha de Socotra foi declarada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. O reconhecimento mundial projetou o arquipélago, ao mesmo em que deixou mais evidente a necessidade de se preservar tanto os ecossistemas quanto o modo de vida local. Para equilibrar essa visitação, iniciativas de turismo ecológico e base comunitária têm capacitado moradores para atuar como guias e agentes de conservação.

A ilha tem cerca de 60 mil pessoas e, a maioria, vive em vilarejos e trabalha na pesca e agropecuária. O idioma local é o socotri, uma língua única e característica da região. De geração em geração, os moradores preservam sua cultura, seja no cotidiano ou em em momentos especiais, como nos encontros de recitação de poesias tradicionais.





A culinária tem como base o peixe fresco, o arroz, a carne de cabra e o pão. Os socotris também consomem muito leite de cabra e mel. O café da ilha é forte e costuma ser servido bem doce.

O Turismo em Socotra

Para chegar à ilha é necessário pegar um barco na região Sul do Iêmen. O visitante deve ter em mente que a infraestrutura turística não é das melhores. Os hotéis são escassos, oferecem pouco conforto e o sinal de celular é muito precário. Mas os aventureiros terão a oportunidade de acampar em dunas e montanhas onde poucos chegaram.

Há agências na Europa que organizam viagens turísticas para Socotra. Como o arquipélago pertence ao Iêmen, o turismo não funciona de forma convencional. É necessário contratar o serviço de operadoras locais ou agências internacionais de turismo de aventura.

Para ir para Socotra é necessário um visto e permissão de segurança, que deverá ser pedido e emitido por uma agência de turismo local licenciada. A operadora enviará uma cópia do passaporte do visitante para o governo local e aguardará a aprovação da entrada para a emissão da documentação necessária.

A rota mais comum para chegar no país é voar para os Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Em seguida, o viajante deverá embarcar em um transporte organizado pela operadora, conectando Abu Dhabi diretamente a Socotra. Sem um pacote turístico fechado, não é possível voar para Iêmen.

Outro detalhe interessante é que a infraestrutura hoteleira na capital da Ilha, Habidu é limitada, Dessa forma, a maioria das estadias na ilha é feita em acampamentos nas praias, cânions e platôs. Geralmente, as agências oferecem pacotes de viagem com carros 4x4 e motoristas locais, guia local,um cozinheiro para preparar as refeições, equipamentos como barracas, lonas e colchões e água potável para o roteiro.

O que é importante saber ates de ir para Socotra?

Não existe caixa eletrônico no país. Dessa forma, é importante levar dinheiro em espécie. O dólar americano é aceito. Os locais têm o hábito de recusar notas antigas, então, é importante que as notas em dólar estejam novas, limpas e sem rasuras ou rasgos.

Outra forma de se manter prevenido contra imprevistos é contratar um seguro viagem internacional que cubra resgate e evacuação médica de emergência, devido ao isolamento geográfico da região.