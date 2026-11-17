Divulgação: Triton Yachts Ilhas Botinas, em Angra dos Reis - Rio de Janeiro





O feriado da Consciência Negra, na próxima sexta-feira (20) será um período de descanso para muitas pessoas. A data será aproveitada com o final de semana e os três dias se tornam uma ótima oportunidade para viajar. Mas, que tal trocar o passeio nas ruas pelo mar?

De Angra dos Reis no Rio de Janeiro a Ilhabela, em São Paulo, o litoral da região Sudeste reúne praias, ilhas e paisagens paradisíacas para quem deseja fazer passeios com roteiros fora do óbvio. Navegar passando por Paraty até o Guarujá, não faltam cenários para explorar de barco. As paisagens combinam natureza, gastronomia e atrações turísticas.

Além disso, quem ainda não fez passeios turísticos de barco poderá aproveitar a oportunidade para fugir das viagens tradicionais. Outra vantagem de passear de barco é que não há engarrafamento no mar. Dessa forma, é possível navegar entre cidades diferentes em um único dia.

Para Allan Cechelero, diretor da Triton Yachts, fabricante brasileira de lanchas de lazer o litoral na região Sudeste do Brasil oferece uma diversidade muito grande de experiências para quem gosta de navegar:

De barco, o viajante consegue sair de uma região urbana, como o Rio de Janeiro, e encontrar ilhas, praias mais reservadas e paisagens naturais a poucas horas de distância. O barco permite conhecer esses destinos por outro ângulo e aproveitar o trajeto como parte da própria viagem. Para quem está planejando o feriado, o mais importante é escolher um roteiro compatível com a embarcação, acompanhar as condições do tempo e organizar os pontos de parada com antecedência . Allan Cechelero, diretor da Triton Yachts.





Confira 5 dicas de destinos com paisagens deslumbrantes

Rio de Janeiro

Navegar pela Baía de Guanabara permite conhecer o Rio de Janeiro por outro ângulo. A experiência apresenta uma vista para o Pão de Açúcar, Niterói e a orla carioca. A Marina da Glória é um dos principais pontos de apoio para passeios que combinam paisagens famosas, gastronomia e atrações culturais da capital fluminense.

Divulgação: Civitatis Pão de Açúcar - Rio de Janeiro









O bairro da Glória também fica próximo ao do Flamengo e Centro, região cheia de bares e restaurantes de vários tipos. Há também museus, como o do Castelinho, por exemplo, onde o turista pode conhecer obras de artes após aportar de um passeio de barco.

Angra dos Reis entre ilhas e praias

Com centenas de ilhas e praias cercadas pela Mata Atlântica, Angra dos Reis é um dos principais destinos náuticos do país. Um dos maiores destaques é a Ilha Grande. Mas as visitas à Lagoa Azul e às praias de águas transparentes, ideais para passeios e mergulhos. A viagens acontecem a partir da Marina Verolme, uma das estruturas de apoio para quem deseja explorar a região de barco.

Divulgação: Triton Yachts Ilha Grande - Angra dos Reis





Paraty conta histórias entre ilhas e praias

Paraty combina o charme do centro histórico com praias e ilhas que podem ser exploradas de barco. Entre os destaques estão a Praia da Lula, a Ilha Comprida e o Saco do Mamanguá, cercado por montanhas e Mata Atlântica. A Marina Porto Imperial é um dos pontos de apoio para quem pretende conciliar navegação, gastronomia e passeios culturais.

Divulgação MTur Paraty - Rio de Janeiro - Brasil

Paraty também tem uma cena muito rica de alambiques produtores de cachaça na cidade que oferecem visitação guiada e degustações. A cidade também possui uma boa infraestrutura turísticas de hotéis e restaurantes que comportam diversos perfis de turistas.

Ilhabela entre natureza e aventura

Conhecida pelas praias, cachoeiras e áreas preservadas de Mata Atlântica, Ilhabela é um destino para quem busca contato com a natureza. Praias como Jabaquara, Fome e Castelhanos estão entre os atrativos para explorar durante o feriado. O Yacht Club de Ilhabela é uma das referências náuticas da região, que também oferece trilhas, restaurantes e passeios culturais.

Secretaria Municipal de Turismo de Ilhabela / Foto: Paulo Stefani Praia da Fome - Ilhabela (SP)





A cidade também tem trilhas com cachoeiras, museus históricos e um calendário turístico de eventos que atrai visitantes o ano inteiro.





Guarujá praias bem perto da capital

A curta distância da capital paulista, o Guarujá reúne praias conhecidas e cenários que podem ser explorados pelo mar. Entre os atrativos estão as praias do Éden e do Iporanga, além da região da Ilha dos Arvoredos. A Marina Guararu é uma das estruturas de apoio para embarcações, enquanto a cidade oferece opções de gastronomia e lazer para o feriadão.

