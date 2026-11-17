Foto: Pedro Boaventura/iG Basílica de Nossa Senhora Aparecida (SP)

Para este fim de semana de feriado prolongado da Consciência Negra, a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, deverá receber entre 180 mil e 230 mil romeiros ao longo dos três dias (sexta-feira a domingo) . O fluxo intenso de visitantes tem sido cada vez mais constante e acentuado nos últimos anos.

A alta concentração de visitantes movimenta o setor hoteleiro, o que gera uma necessidade de expansão. Segundo o Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Aparecida (Sinhores), o município conta atualmente com aproximadamente 450 hotéis cadastrados na prefeitura, somando uma capacidade de 52 mil leitos.

A estrutura oferecida aos fiéis

Movimentada principalmente pelo turismo religioso, Aparecida conta com uma grande estrutura no Santuário Nacional Aparecida para acolher os fiéis. No entanto, o vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Aparecida (Sinhores), Aureliano Benedito dos Santos aponta os desafios e a realidade do setor em entrevista ao iG.

Segundo ele, a cidade está passando por uma grande transformação da rede hoteleira. Há empreendimentos sendo construídos e outros inaugurados e conseguem oferecer um bom atendimento ao público. Essa oferta no número de leitos, segundo ele, deve exigir cautela:

Com esse aumento fomenta a economia da cidade gerando empregos e consequentemente hospedando um número cada vez maior de turista e romeiros que visitam Aparecida. Em contrapartida, isso deixa a cidade com uma competição de valor altíssima e bastante concorrência no setor hoteleiro. Vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Aparecida (Sinhores), Aureliano Benedito dos Santos.





Com mais de 20 anos dedicados à hotelaria em Aparecida, Aureliano Santos conta que testemunhou o crescimento da cidade e a consolidação do trade turístico. Segundo o representante do Sinhores, a chegada constante de visitantes em meses tradicionalmente mais fracos, como fevereiro e março, faz com que a baixa temporada praticamente deixa de existir em Aparecida.

União do trade turístico

Segundo o vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, a classe turística da cidade carece de união e organização. Ele aponta uma falta de interesse coletivo em solucionar gargalos históricos, a exemplo da expansão desordenada de leitos. Situação que abre espaço para a construção de novos empreendimentos por parte de investidores de fora de Aparecida.

Ainda de acordo com Aureliano, o cenário se agravou diante da falta de incentivos por parte do poder público:

A cidade não oferece uma estrutura adequada para os turistas e não há nenhum incentivo do poder público voltada para a classe de hotelaria da cidade. Aureliano Benedito dos Santos, Vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes de Aparecida (Sinhores)





A prefeitura e a construção de hotéis em Aparecida

Segundo a prefeitura de Aparecida, há um novo Plano Diretor de Turismo da cidade sendo preparado junto à Secretaria Municipal de Turismo. O documento, que se encontra em revisão, tem como finalidade reestruturar o planejamento estratégico municipal, promovendo a descentralização dos fluxos turísticos concentrados no Santuário Nacional e sua integração ao centro urbano, ao comércio local e aos roteiros de turismo histórico, cultural e religioso.





O objetivo do plano é ampliar a permanência média dos visitantes na cidade e incentivar os excursionistas de curta duração a se tornarem turistas de pernoite. O plano também pretende atualizar o Inventário da Oferta Turística e fortalecer a gestão municipal, de forma a assegurar o atendimento aos critérios legais e técnicos exigidos pelo Estado para a manutenção do título de Estância Turística e a captação de recursos públicos destinados ao desenvolvimento do setor.

No entanto, a prefeitura de Aparecida não detalhou quais ações efetivas serão adotadas para colocar o planejamento em prática, tampouco estabeleceu um prazo para a revisão do planejamento estratégico municipal.