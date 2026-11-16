Prefeitura de Curitiba Boca Maldita em 1990

A Boca Maldita está localizada no Centro de Curitiba , no calçadão da Avenida Luiz Xavier, entre a Praça General Osório e a Rua XV de Novembro. Há décadas, o espaço reúne moradores, jornalistas, políticos e outros frequentadores para debater política, notícias, cultura e assuntos do cotidiano.

Apesar de ter se consolidado como um dos principais símbolos da liberdade de expressão na capital paranaense, o nome “Boca Maldita” tem origem controversa, associado ao comportamento de alguns homens que frequentavam a região no passado.





De onde vem o nome Boca Maldita?

A expressão “Boca Maldita” já era utilizada pelos curitibanos antes de 1956, ano de fundação da confraria que posteriormente ajudaria a consolidar a identidade do espaço.

Segundo relatos atribuídos a Anfrísio Siqueira e ao jornalista A dherbal Fortes de Sá Júnior, o apelido teria surgido porque algumas mulheres evitavam passar pelo trecho da avenida. Na época, homens que frequentavam os cafés e bares da região costumavam assediar elas e fazer comentários inconvenientes.

O comportamento teria contribuído para que o grupo de frequentadores e o local passassem a ser conhecidos como “malditos”, dando origem ao nome Boca Maldita.

Na década de 1950, o trecho também começou a ganhar notoriedade pelas reuniões de homens interessados em discutir os acontecimentos da cidade e a política nacional. Em 13 de dezembro de 1956, foi fundada a Confraria dos Cavalheiros da Boca Maldita de Curitiba, com Anfrísio Siqueira e Adherbal Fortes de Sá Júnior entre seus principais nomes.

Marcos Nogueira/ Redes Sociais Boca Maldita em 1981





Um espaço de debate político

Com o passar dos anos, a Boca Maldita se consolidou como um espaço de manifestações populares e debates políticos. O local passou a funcionar como uma espécie de tribuna pública, onde diferentes pessoas podiam expressar opiniões sobre os acontecimentos da cidade e do país.

Em 1983, a Câmara Municipal de Curitiba reconheceu institucionalmente essa característica por meio da Lei Municipal nº 6.450/1983, que instituiu o espaço como tribuna livre.

Desde então, a Boca Maldita manteve sua associação com a livre manifestação. Até hoje, o local recebe mobilizações políticas, protestos e encontros públicos, sendo frequentemente utilizado como ponto de encerramento de atos realizados na capital paranaense.

Um dos episódios mais importantes da trajetória política da Boca Maldita ocorreu em 12 de janeiro de 1984, durante a campanha Diretas Já , movimento que reivindicava o retorno das eleições diretas para presidente da República.

Na ocasião, cerca de 50 mil pessoas participaram de um grande comício no local. O ato é considerado o primeiro grande comício nacional da campanha e um marco para a mobilização popular em defesa da redemocratização do Brasil.

Quais foram as manifestações mais recentes na Boca Maldita?

A Boca Maldita continua sendo utilizada como ponto de encontro para manifestações políticas em Curitiba.

Entre as mobilizações recentes, em 12 de setembro de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um ato de campanha no local.

Já em 18 de outubro de 2026, uma mobilização em apoio a Flávio Bolsonaro terminou na Boca Maldita, durante a campanha do segundo turno das eleições.