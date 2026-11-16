Divulgação: GRU Aeroporto de Guarulhos realiza 9ª Campanha de Doação de Sangue

O Brasil alcançou uma marca histórica ao registrar 7,59 milhões de turistas estrangeiros entre janeiro e outubro, superando antecipadamente a meta de 7,5 milhões estabelecida para todo o ano de 2026.

Os dados foram levantados pela Polícia Federal e divulgados pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur.

A liderança no envio de visitantes é encabeçada pela Argentina, seguida por Chile, Estados Unidos e Paraguai, enquanto a China se destacou com o maior salto proporcional de crescimento, registrando uma alta de 80,8%.

O impacto desse fluxo na economia nacional foi expressivo, somando R$ 45,6 bilhões (mais de US$ 8,38 bilhões) injetados por viajantes internacionais apenas nos nove primeiros meses do ano.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, celebrou o resultado afirmando que a conquista posiciona o país de forma definitiva em destaque no cenário do turismo global.

Ao batermos a meta anual de turistas internacionais com dois meses de antecedência, conquistamos, de forma definitiva, uma posição de destaque no turismo global. Gustavo Feliciano, ministro do Turismo

O resultado, segundo ele, é mais uma garantia de que o Brasil está no caminho certo.



