Divulgação: Infraero Aeroporto de Congonhas - São Paulo

Cerca de 211 ocorrências envolvendo passageiros indisciplinados foram registradas desde o dia 14 de setembro, quando entraram em vigor as novas regras para punir o mau comportamento em voos e nos aeroportos de todo o Brasil.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) acrescentou às Condições Gerais de Transporte Aéreo a Resolução de nº 800 com toda a descrição do tratamento para casos que atentem contra a segurança de clientes e da tripulação.

Do total de ocorrências, 179 foram classificadas como atos de indisciplina, 31 como casos graves e apenas 1 como gravíssimo. Para a infração mais severa, a regulação prevê multa de até R$ 17,5 mil e nos casos mais extremos, além da possibilidade do passageiro ser banido de voos domésticos por um período que pode variar entre 6 meses e um ano.

Quais foram os casos?

Segundo a ANAC, os casos de indisciplina se concentraram em sua ampla maioria em solo e áreas de atendimento nos aeroportos: 74 com a aeronave em solo; 66 em áreas de embarque ou desembarque; 18 registros no balcão de check-in; 11 casos durante o voo; oito ocorrências na inspeção de segurança; e apenas dois episódios em locais não especificados.





Conforme a resolução da ANAC, atos que vão desde uso de aparelhos eletrônicos em momentos proibidos e ofensas a passageiros até agressões verbais a funcionários e danos de equipamentos da aeronave ou do terminal aéreo são classificados como atos de indisciplina. No entanto, a agência não divulgou detalhes sobre os aeroportos onde as ocorrências foram registradas.

Como funcionam as regras da Resolução Nº 800?

As punições variam desde advertências e orientações dadas ao passageiros no momento da indisciplina até o rompimento do contrato de voo e a proibição temporária de voar em território nacional. É importante destacar que essa restrição também se aplica para conexões nacionais e internacionais.

Além disso, ao cometer os atos de indisciplina, os funcionários registram os dados do passageiro. Em casos de comportamento grave ou gravíssimo, as informações são incluídas em uma lista chamada de "no-fly list", uma relação oficial de pessoas que estão temporariamente proibidas de embarcar em voos no Brasil. A companhia aérea compartilha esse cadastro com a ANAC, que repassa para as demais empresas que operam voos domésticos no país.

Quais são as punições para passageiros indisciplinados?

Para os casos de menor gravidade, a medida aplicada consiste em orientações e advertências. Essa conduta é adotada para situações como o descumprimento de instruções da tripulação em solo; o uso de aparelhos eletrônicos em momentos proibidos, a provoção de tumultos a bordo ou ofensas a terceiros durante a voo.

Quando a conduta do passageiro representa um risco maior à ordem das operações ou à segurança do voo, a ocorrência é classificada como grave. Exemplos disso incluem fumar a bordo, danificar partes do avião, agredir verbalmente tripulantes ou passageiros e fazer ameaças,. Nesses casos, a ANAC prevê multa de até R$ 17,5 mil, além do encerramento do contrato de transporte firmado com a companhia aérea.

Nos casos considerados gravíssimos o passageiro sofre sanções severas: além de pagar multa e ter o contrato rescindido de imediato, é suspenso de voos domésticos em todas as companhias, com prazo que varia de 6 a 12 meses. Essa classificação extrema é aplicada a condutas como agredir tripulantes, adulterar equipamentos de segurança, atentar contra a dignidade sexual de passageiros, transportar armas ou explosivos irregularmente, tentar invadir a cabine do comando ou proferir ameaça de bomba.

O que acontece durante a suspensão?

Durante o período de suspensão, o passageiro será impedido de embarcar em voos domésticos regulares. As companhias aéreas deverão bloquear a emissão de passagens, impedir o check-in e negar o embarque.

Para que a medida seja cumprida em toda a malha aérea brasileira, a resolução determina a criação de um sistema de compartilhamento de informações entre empresas aéreas. Se a empresa de aviação não aplicar a suspensão, estará sujeita à multa de R$ 70 mil.

Outras obrigações das companhias aéreas

As empresas aéreas e operadoras aeroportuárias também deverão informar a ANAC todos os casos de indisciplina que acontecerem em suas áreas de atuação. Nos momentos de infrações gravíssimas, a comunicação do caso deverá ser feita imediatamente. Para as ocorrências graves, o prazo é de até 5 dias após a ocorrência. Nos outros casos, a notificação poderá ser feita em até 30 dias.

De acordo com a agência, a fiscalização será feita por meio de um sistema administrado pelo Serpro, que permitirá o monitoramento de aplicações das sanções aos passageiros e o cumprimento das obrigações impostas às companhias aéreas e operadores aeroportuários.

As determinações valem para todo o território nacional e também para trechos domésticos voos internacionais, com exceções previstas em legislações específicas para rotas internacionais.