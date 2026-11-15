Divulgação Natal Mágico Hopi Hari

O Natal é uma época de reencontros, sonhos e encantamento, especialmente para as crianças. E é nesse clima que o Hopi Hari deu início à temporada do Natal Mágico. O parque de diversões de Vinhedo, no interior de São Paulo, ganhou decoração especial e uma programação que promete levar visitantes de todas as idades ao universo da fantasia, com desfiles, espetáculos, neve artificial e atividades para toda a família. Nesta edição, crianças de até 12 anos têm entrada gratuita.

A programação reúne atrações para diferentes gerações e aposta em experiências que vão além dos brinquedos tradicionais do parque. Entre as novidades estão oficinas de cartas para o Papai Noel, apresentações musicais e um espetáculo teatral que explora o universo dos sonhos e da fantasia.

Uma das principais atrações é a Parada Mágika, que percorre a Kaminda Mundi, região inspirada na arquitetura europeia e que funciona como uma das principais áreas de circulação do Hopi Hari.

Durante o desfile, personagens natalinos, artistas e figurinos temáticos ocupam as ruas ao som de músicas de Natal. A apresentação também inclui efeitos de neve artificial, criando um ambiente que remete às celebrações de inverno do Hemisfério Norte.

Outro momento preparado para os visitantes é o Show Piromusical Mundial Fogos. A apresentação combina fogos de artifício e trilha sonora sincronizada, criando um espetáculo de luzes e música para encerrar a experiência em clima de festa.

Crianças podem escrever cartinhas para o Papai Noel

Para os pequenos, uma das atividades mais especiais é a Oficina Mágika de Kartas. No espaço, as crianças podem escrever seus pedidos ao Papai Noel e participar de uma experiência que simula o envio das mensagens ao Polo Norte por meio de um correio temático.

Divulgação Natal Mágico Hopi Hari

A programação continua com a Leitura Mágika, momento em que o Bom Velhinho participa da apresentação das cartinhas e interage com as crianças.

Mais do que escrever uma lista de presentes, a atividade resgata uma tradição que faz parte das lembranças de muitas gerações e permite que os pequenos vivam de perto um dos rituais mais queridos do Natal.

Divulgação Natal Mágico Hopi Hari

Entrada gratuita para crianças

Um dos principais atrativos da temporada será a entrada gratuita para crianças de até 12 anos.

A iniciativa do Hopi Hari busca estimular as visitas em família durante o período natalino, quando o parque recebe uma programação temática que complementa suas atrações permanentes.

Localizado em Vinhedo, a cerca de 70 quilômetros da capital paulista, o Hopi Hari é uma alternativa de passeio para quem pretende aproveitar o período de festas sem realizar viagens longas.

Espetáculo convida adultos e crianças a sonhar

O parque prepara ainda uma atividade para lá de especial. A partir da próxima semana, o Hopi Hari recebe "O Artesão de Sonhos", espetáculo com assinatura artística do cineasta Walther Neto.

A montagem mistura fantasia e referências ao imaginário natalino para falar sobre infância, memória e a importância de não abandonar os sonhos, mesmo depois de crescer.

A apresentação foi pensada para emocionar diferentes gerações e lembrar aos adultos que a magia do Natal não precisa ficar restrita à infância.

Para Walther Neto, a ideia é justamente despertar sentimentos e lembranças que muitas vezes acabam esquecidos na correria da vida adulta.

O Artesão de Sonhos fala sobre a importância de sonhar, de resgatar a criança que existe dentro de cada um de nós e de reviver a magia que muitas vezes deixamos para trás ao longo da vida. Trazer esse espetáculo para o Hopi Hari tem tudo a ver com essa atmosfera de encantamento, beleza e fantasia que o parque proporciona. É um convite para que crianças e adultos se emocionem, voltem a acreditar nos sonhos e se reconectem com a magia do Natal Walther Neto

Serviço

Natal Mágico no Hopi Hari

Onde: Hopi Hari, em Vinhedo (SP), Rodovia dos Bandeirantes, km 72.

Atrações: Parada Mágika, O Artesão de Sonhos, Oficina Mágika de Kartas, Leitura Mágika e show piromusical.

Ingressos: entrada gratuita para crianças de até 12 anos, conforme campanha anunciada pelo parque.

Informações: www.hopihari.com.br.