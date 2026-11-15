Divulgação Fachada do Museu Imperial em Petrópolis

Todo 15 de novembro, milhares de brasileiros lotam as estradas em direção à Região Serrana do Rio de Janeiro para aproveitar a folga da Proclamação da República.

O que poucos turistas lembram na hora de fazer as malas é que estão fugindo para o descanso justamente nos refúgios criados e batizados pela própria família imperial.

Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, localizada a aproximadamente 70 quilômetros da cidade maravilhosa é conhecida com a “Cidade de Pedro”, pois foi idealizada por Dom Pedro II como seu reduto de verão favorito para escapar do calor e da pressão da corte.

Teresópolis, que faz divisa, é a “Cidade de Teresa”, batizada em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina.

Ambos os destinos são, que a exemplo de família Real, também buscam a calmaria e o frescor da Serra.

Segundo o Instituto Brasileiro de Museus , somente em 2025, orecebeu 356.289 mil visitantes, o que equivale a aproximadamente 1.140 mil pessoas por dia de funcionamento.

Reprodução: rede sociais Vista do Rio de Janeiro - Morro do Cristo

Os municípios oferecem diversas atrações turísticas. O visitante também pode conhecer a Casa da Princesa Isabel , o Museu Casa de Santos Dumont e ter no Mirante do Cristo (BR 040), uma das vistas mais bonitas do Rio de Janeiro (Baía de Guanabara).









O que fazia Dom Pedro II um dia antes do Brasil ser declarado República?

Se hoje a serra é sinônimo de descanso e lazer, na passagem do dia 14 para 15 de novembro de 1889 o cenário era bem diferente, embora não na rotina de Dom Pedro II, que na véspera da Proclamação da República, mantinha rigorosamente sua rotina habitual em Petrópolis, sem imaginar o desfecho do dia seguinte.

O monarca seguiu com seus compromissos pacatos: foi à missa, visitou a estação ferroviária para cumprimentar passageiros e amigos, e continuou despachando documentos e tomando decisões administrativas de seu gabinete, conforme conta o escritor, biógrafo e pesquisador Paulo Rezzutti:

O imperador vivia o dia a dia da administração e de seus hábitos com absoluta normalidade, alheio às articulações de quartel que selariam o fim do Império no Rio de Janeiro. Paulo Rezzutti, escritor, biógrafo e pesquisador









Há registros de que, em suas temporadas a Petrópolis com a família, o imperador mantinha hábitos simples na serra: gostava de caminhar, interagir com moradores locais e cuidar de sua saúde.

Como e por qual motivo o turismo aquece na serra, refúgio da família imperial?

No livro "D. Pedro II: A História Não Contada", o historiador Paulo Rezzutti relata que, no momento do embarque da família imperial para o exílio, ocorrido na madrugada de 17 de novembro de 1889 (dois dias após a Proclamação da República), Dom Pedro II dirigiu-se aos militares que faziam a escolta com a frase: "Os senhores são uns doidos!"(ou "Estão todos loucos!")

Inaugurado em 1943 e instalado no antigo Palácio Imperial de Petrópolis, residência de verão de D. Pedro II, o Museu Imperial é uma das mais importantes instituições museológicas do país e a principal referência nacional para o estudo, a preservação e a difusão da história do Brasil Imperial.



Divulgação Museu Imperial de Petrópolis











Em seu interior, preserva a memória da monarquia brasileira, com especial atenção ao período do Segundo Reinado, tendo em seu acervo mais de 300 mil itens, o que o torna uma das mais relevantes coleções históricas do Brasil.

Entre os destaques estão as insígnias imperiais, como a coroa, o cetro e o traje majestático de D. Pedro II, a pena utilizada na assinatura da Lei Áurea, mobiliário, joias, pratarias, obras de arte, documentos históricos, fotografias e objetos que retratam o cotidiano da família imperial e da sociedade brasileira dos séculos XVIII e XIX. Informação oficial do Museu Imperial





A forma como a família imperial precisou deixar o país de madrugada, quase sem tempo para respirar, gerou cenas de forte comoção, mas também um contraste dramático com o clima festivo que costuma cercar os feriados longos da atualidade em Petrópolis.

Reprodução: Redes Sociais Barzinhos de Petrópolis

Se Dom Pedro II dedicou tanto afeto ao Brasil, a ponto de guardar a pátria na memória e na saudade, os turistas parecem devolver esse carinho na mesma moeda, lotando a Cidade Imperial a cada feriado.













Para além dos cartões-postais e monumentos históricos mais famosos, o destino se reinventa e acolhe o visitante com uma vibrante cena contemporânea, repleta de charmosos barzinhos, alta gastronomia, acolhedores espaços públicos e cinemas que mantêm a serra sempre viva e pulsante.







