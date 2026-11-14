Divulgação: ICMBio / Foto: Pedro Pereira Peixe-leão no mar

Algumas cidades turísticas do litoral do nordeste estão sendo ameaçadas pelo aumento do peixe-leão, espécie invasora que está se multiplicando no mundo e já chegou ao Brasil. As prefeituras de alguns municípios da Bahia, como Ilhéus, Itacaré, Porto Seguro e Abrolhos têm incentivando a captura como solução para frear o avanço da espécie no litoral do estado e, por consequência, proteger diversos setores, entre eles o turismo.

As atividades costeiras e ecológicas, por exemplo, serão algumas das áreas mais afetadas, caso a espécie consiga se multiplicar na região. Isso porque o peixe-leão é um predador voraz que não tem uma ameaça natural eficaz no Atlântico. Ele se alimenta de crustáceos e peixes nativos, ainda jovens. Com a multiplicação, esses predadores podem comprometer as populações na idade adulta e afetar a biodiversidade local, gerando um desequilíbrio ainda maior.

Segundo o oceanólogo e diretor do Aquário de Ubatuba e presidente do Instituto Argonauta, Hugo Gallo, o peixe-leão pode aparecer em piscinas naturais e em áreas frequentadas por turistas, banhistas ou mergulhadore, embora seja mais comum em costões rochosos e recifes de coral e estruturas submersas. Ainda assim, é necessário ter cuidado:

O peixe-leão pode representar algum risco para os turistas, pois não está restrito às águas profundas. Ele pode viver em ambientes muito rasos,com pouco centímetros de água, até em regiões de centenas de metros de profundidade. É importante esclarecer que essa espécie não ataca deliberadamente as pessoas. Os acidentes acontecem quando alguém pisa, toca ou tenta capturar o animal. Hugo Gallo, diretor do Aquário de Ubatuba e presidente do Instituto Argonauta,

Segundo o especialista, apesar de ter uma aparência exuberante, a espécie possui espinhos venenosos que podem provocar dor extremamente intensa, inchaço e, em alguns casos, reações sistêmicas ou alérgicas, situação que exige atendimento médico. Dessa forma, é necessária a cautela:

Não há motivo para pânico e nem é necessário deixar de frequentar as praias da Bahia. A recomendação é: se o banhista ver o peixe-leão próximo, tem de observar o animal, manter a distância e jamais tentar manipular e, se possível chamar alguma autoridade ambiental da área para informar onde o peixe foi visto. Hugo Gallo, diretor do Aquário de Ubatuba e presidente do Instituto Argonauta,

Apesar de representar uma ameaça, os especialistas afirmam que não há um estudo que quantifique exatamente a população de peixe-leão no litoral brasileiro e que possa precisar o avanço real da espécie em relação a outras existentes. Na Bahia, pelo menos 10 locais estão ameaçados, segundo a Secretaria do Meio Ambiente do Governo da Bahia (Sema) e, entre os destaques estão Salvador, Cairu e Porto Seguro.

O iG questionou a Sema sobre as ações práticas adotadas para controlar a população desse peixe invasor. A secretaria disse que acompanha a presença do peixe-leão no litoral baiano por meio de um formulário específico para registro de avistamentos e capturas, além de informações compartilhadas em redes de comunicação que reúnem pescadores, pesquisadores, universidades, órgãos públicos e representantes da sociedade civil.

Como parte dessa iniciativa, o órgão promoveu, em setembro, a primeira etapa do Curso de Manejo Seguro do Peixe-Leão na Bahia, com atividades em Salvador e Itaparica. A segunda etapa está prevista para os dias 17, 18 e 19 de novembro, nos municípios de Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Caravelas.

Segundo a secretaria, as ações deverão qualificar gestores públicos, pesquisadores, operadores de mergulho, profissionais do turismo e comunidades pesqueiras, com o objetivo de identificar, monitorar e realizar o manejo seguro da espécie. Serão oferecidos conteúdos teóricos e práticos sobre captura, transporte, acondicionamento e destinação dos exemplares, além de orientações para prevenção e conduta em casos de acidentes.









A secretaria pede aos pescadores, mergulhadores e banhistas que, ao avistar um peixe do tipo, registre a ocorrência no formulário disponibilizado pela Secretaria:

Ameaça para o Brasil

Segundo especialistas, o peixe-leão foi introduzido propositalmente no Caribe, nos anos 1980 e a população cresceu desenfreadamente ao longo da costa caribenha. Os especialistas relatam que a invasão dessa espécie na costa brasileira era esperada há mais tempo, no entanto, o animal começou a ser avistado por aqui apenas em 2020.

Divulgação: ICMBio / Foto: Ciliares Mergulhador e Peixe Leão em Fernando de Noronha

Dessa forma, o crescimento desta espécie não é um problema exclusivo da Bahia. Segundo o oceanógrafo, Hugo Gallo , o peixe-leão já foi registrado em vários destinos turísticos das regiões Norte e Nordeste, inclusive no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, além de áreas do litoral do Amazonas.

O peixe também já foi avistado em Fernando de Noronha e no Atol das Rocas, ambientes particularmentes sensíveis pela importância da biodiversidade e pelo grau de preservação e turismo sustentável. Segundo especialistas, apesar de haver um crescimento expressivo na Bahia, esses destinos também merecem muita atenção das autoridades:

O nosso principal problema é em Fernando de Noronha (PE), onde está lotado de peixe-leão. É um local em que o turista consegue ver pescador de pargo e lagosta capturando o animal e isso pode, sim, afetar a pesca e o turismo. Mas, com relação ao turismo, estamos estudando formas de controle. No momento, o que temos é o mergulho e a captura com um determinado tipo de arpão que desenvolvemos com base no que é usado no Caribe. Lá em Noronha, por exemplo, quem acaba fazendo o controle são as empresas de mergulho. Elas já têm autorização do ICMBio para fazer o trabalho e o material é entregue para a instituição. atiane Chapala,especialista em Espécies Invasoras do ICMBio





Segundo a especialista, o turismo pode ser um grande aliado no controle do peixe-leão. Como a espécie habita regiões mais profundas do mar, ainda é necessário mergulhar para avistá-la. Dessa forma, atrações turísticas como o mergulho autônomo, aquele feito com cilindro de oxigênio para avistar a biodiversidade em regiões mais profundas, pode ser um aliado na captura:





Lá em Noronha, estamos estudando formas de esse turismo de mergulho auxiliar de maneira mais efetiva, porque é preciso um esforço e um volume muito grandes de peixes-leões capturados para que tenhamos um controle populacional da espécie. Então, mais do que um risco, o turismo pode ser uma oportunidade para conseguirmos controlar em algum nível a população e para que tenhamos um impacto aceitável na biodiversidade, sem atingir nenhuma espécie em extinção. Essa é a ideia. Tatiane Chapala, especialista em espécies invasoras do ICMBio



















