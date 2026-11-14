Foto: Reprodução/ Divulgação Hopi Hari estreia temporada natalina com atrações para famílias

O Hopi Hari deu início à temporada do Natal Mágico, programação que reúne espetáculos e experiências temáticas para crianças e adultos. Entre os destaques está Artesão de Sonhos, com assinatura artística do cineasta Walther Neto, além de atividades com o Papai Noel, parada natalina, neve artificial e show de fogos sincronizados com música.

A temporada também conta com uma condição especial para o público infantil: crianças de até 12 anos têm entrada gratuita no parque. A proposta é oferecer diferentes experiências para famílias durante o período de festas.

Espetáculo resgata a magia de sonhar

Uma das principais atrações desta edição é Artesão de Sonhos. O espetáculo apresenta uma proposta artística que aborda a importância de preservar a imaginação e a capacidade de sonhar, inclusive na vida adulta.

Segundo Walther Neto, a apresentação busca despertar emoções em diferentes gerações e recuperar o encantamento associado ao Natal.

“O Artesão de Sonhos fala sobre a importância de sonhar, de resgatar a criança que existe dentro de cada um de nós e de reviver a magia que muitas vezes deixamos para trás ao longo da vida. Trazer esse espetáculo para o Hopi Hari tem tudo a ver com essa atmosfera de encantamento, beleza e fantasia que o parque proporciona. É um convite para que crianças e adultos se emocionem, voltem a acreditar nos sonhos e se reconectem com a magia do Natal”, afirma o cineasta.

Cartinhas e encontro com o Papai Noel

As crianças podem participar da Oficina Mágika de Kartas, atividade em que escrevem mensagens para o Papai Noel e as enviam ao Polo Norte pelo Correio Mágiko.

A experiência continua com a Leitura Mágika pelo Papai Noel. Nesse momento, o Bom Velhinho apresenta os desejos registrados nas cartinhas, aproximando os pequenos de uma das tradições mais conhecidas do Natal.

Outra atração é a Parada Mágika, realizada na rua de Kaminda Mundi. O desfile reúne personagens, música e figurinos especiais em um ambiente preparado para a celebração natalina.





Neve e fogos completam a programação

A experiência natalina também inclui neve artificial, que ajuda a compor o cenário temático do parque. Já o Show Piromusical Mundial Fogos combina efeitos pirotécnicos e música em uma apresentação que ilumina o céu do Hopi Hari.

Além das atrações especiais, o público pode aproveitar os brinquedos e demais espaços do parque durante a temporada.

Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, permitindo que famílias incluam a visita ao Natal Mágico na programação de fim de ano.