Conteúdo gerado em IA Entre o mito e a ciência: Cidades que lucram com Ufologia e o rigor do Vale do Paraíba

Quando se busca no Google pelos principais destinos de turismo ufológico no Brasil, os roteiros mais comuns revelam cidades que abraçaram o misticismo e a atração de entretenimento.

Enquanto regiões como Varginha e São Tomé das Letras, em Minas Gerais, e alguns pontos de Goiás transformam o imaginário coletivo em símbolos culturais e exploram comercialmente o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, adota uma postura diferente.





















Comércio varejista de souvernirs de ufologia em Goiás











Para quem se interessa pelo tema, essas localidades possuem rotas consolidadas voltadas à ufologia e a relatos de luzes misteriosas, transformando o imaginário popular em atração e desenvolvimento econômico.



Apesar de ser um dos maiores polos de casos de ufologia do Brasil, abrigando marcos como o Caso de Ubatuba (1957) e a “Noite Oficial dos OVNis (1986)”, a região do Vale do Paraíba opta por não massificar o turismo ufológico comercial.

Isso ocorre devido a uma combinação de fatores: por um lado, cidades-polo como São José dos Campos consolidaram sua identidade econômica na tecnologia, na ciência e no setor aeroespacial, de forma a priorizar o turismo de negócios e científico, o que afasta associações com temas vistos institucionalmente como esotéricos.

Por outro, o Vale já conta com pilares turísticos consolidados no turismo religioso, liderado pelo Santuário Nacional de Aparecida e no ecoturismo da Serra da Mantiqueira e do Litoral Norte, segmentos que absorvem quase toda a verba pública e o interesse comercial das prefeituras.

Reprodução/redes sociais Aparecida (SP), no Vale do Paraíba

Se por um lado o passado guarda grandes cataclismos ufológicos, por outro, o cenário contemporâneo da ufologia vive uma fase de transição entre a proliferação de imagens digitais e a busca por credibilidade técnica.

Com o avanço da tecnologia, registrar luzes no céu tornou-se acessível a qualquer pessoa com um smartphone. No entanto, pesquisadores apontam que essa facilidade gerou um paradoxo: ao mesmo tempo em que há mais registros, comprovar a veracidade de um vídeo ou foto ficou muito mais complexo devido ao risco de fraudes e manipulações digitais.

É por isso que especialistas reforçam a importância de aliar a observação de campo ao rigor técnico.

Locais com paisagens propícias de relatos, como o litoral paulista de Peruíbe ou regiões de cânions e montanhas, continuam atraindo entusiastas que buscam aliar turismo de aventura com investigação séria. E, pensando nisso, hotéis, guias turísticos e estabelecimentos comerciais também aproveitam a curiosidade dos visitantes para movimentar a economia local.

Divulgação: Prefeitura de Barra do Garças Discoporto de Barra do Garças

Em Barra do Garças, no estado do Mato Grosso, o Discoporto criado nos ano 90, recebe, por ano, cerca de 300 mil visitantes, segundo dados da Prefeitura Municipal.







O paradoxo entre o turismo e a ciência

Em 2025, o Brasil acrescentou 18 novos casos em seu território, segundo levantamento do Arquivo Nacional. Agora, são totalizadas 932 ocorrências.



Em 2026, quando se completam "40 anos da Ufologia no Brasil, como o iG destacou, o tema volta ao centro dos debates.

Há inúmeros relatos que nos chegam de avistamentos em municípios do Vale do Paraíba, dados que são rigorosamente catalogados e integrados às pesquisas em andamento sobre o tema. Mauro Baère, fundador do Grupo de Estudos Ufológicos “19 de maio” e autor do livro “UFOs e Extraterrestres

O Professor Mauro Baére, fundador do Grupo de Estudos Ufológicos “19 de maio” e autor do livro “UFOs e Extraterrestres - Uma jornada em busca da verdade” afirma que diversos municípios do, no interior de São Paulo, continuam registrando relatos de objetos voadores não identificados, entre eles as cidades de Paraibuna e Jacareí.







O professor se dedica a estudos sobre a seriedade da ciência ufológica e é referência em palestras sobre a temática. Ele afirma que, apesar do Vale do Paraíba ser um polo de fenômenos naturais, o foco permanece estritamente na investigação empírica, o que atrai um outro tipo de turismo, o de análise documental e resgate histórico.

Em 5 de dezembro, no Parque Municipal Juqueriquerê, em Caraguatatuba , litoral norte paulista, haverá um evento sobre os mistérios do universo e a presença alienígena, em que, além de conferencistas, irão participar entusiastas no tema de diversas partes do Brasil.

Esse movimento internacional de transparência alimenta a expectativa de que, em algum momento, potências mundiais façam um anúncio oficial definitivo, enfraquecendo o ceticismo institucional que historicamente tentou abafar o tema. E isso é sinônimo de uma atenção turística voltada estritamente para o campo da ciência. Mauro Baère, , fundador do Grupo de Estudos Ufológicos “19 de maio”

Segundo o pesquisador, a postura voltada à pesquisas alinha-se ao debate ufológico global, que ganhou novos contornos nos últimos anos com o avanço das discussões sobre o desacobertamento. Audiências públicas realizadas no Congresso norte-americano trouxeram à tona relatos inéditos sobre programas governamentais de recuperação de materiais de origem não humana.

Responda: Se luzes misteriosas aparecessem no céu hoje, qual seria a sua primeira reação?

O Professor Mauro Baére afirma que os avistamentos podem ser computados e encaminhados aos pesquisadores da área, conferindo maior seriedade ao tema e ampliando a base de dados sobre atividades extraterrestres. O pesquisador mantém um perfil ativo para contatos na redes sociais.



