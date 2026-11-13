Foto: (Ilha grande/ Divulgação turismo) Foto: (Ilha grande/ Divulgação turismo)

Os turistas que planejam aproveitar os próximos feriados de novembro (15 e 20) nas praias paradisíacas da Ilha Grande têm um motivo extra para comemorar. A viagem para o destino fluminense ficará mais econômica após a Prefeitura de Angra dos Reis anunciar a suspensão, por tempo indeterminado, da cobrança da Taxa de Turismo Sustentável (TTS), conforme o iG informou na última quarta-feira (11).

A decisão entrou em vigor nesta semana logo após a administração municipal rescindir o contrato com a empresa CashPago, responsável pela operação e arrecadação do tributo. Com a medida, os visitantes não precisam mais realizar o pagamento obrigatório antes do embarque nas embarcações com destino às ilhas do município.

Impacto no bolso do viajante

Implementada há cerca de cinco meses, a taxa pesava no orçamento de famílias e grupos de amigos. Os valores variavam conforme o perfil e a comprovação de estadia do visitante:

Turistas sem comprovante de hospedagem: pagavam até R$ 100 (valor aplicado frequentemente a quem fazia passeios de um dia, os chamados "bate e volta"). • Turistas com reserva confirmada: pagavam R$ 50, mediante apresentação do comprovante de pousada, hotel ou casa de aluguel. • Outras categorias: os valores mínimos partiam de R$ 28.

Para um casal que decidisse fazer um passeio de um dia sem pernoite, por exemplo, a suspensão representa uma economia imediata de R$ 200 logo na chegada.

Sem prazo para voltar

De acordo com a Prefeitura de Angra dos Reis, a suspensão não tem data para terminar, o que garante a isenção não apenas para o feriado imediato, mas também para o planejamento das próximas semanas. A gestão municipal não informou quando ou se um novo modelo de cobrança será licitado.

Sobre o dinheiro que já foi recolhido ao longo dos últimos cinco meses de operação do sistema, o executivo municipal garantiu que 100% do montante permanecerá nos cofres públicos para ser investido diretamente em obras de infraestrutura e saneamento básico na Ilha Grande.





Dica para os feriados

Apesar do alívio financeiro com o fim temporário da taxa, operadores de turismo local recomendam que os viajantes continuem fazendo suas reservas de travessia (barcas, flexboats ou escunas) e de hospedagem com antecedência, já que a isenção deve atrair um fluxo ainda maior de visitantes para a região da Costa Verde neste feriado.