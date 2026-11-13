



Foto: Aline da Mata Buenavista da Corazul Cruceros no Píer Mauá - Rio de Janeiro





A R11 Travel informa que suspenderá temporariamente as vendas de novos roteiros da Corazul Cruzeiros até que a companhia confirme os detalhes necessários para a retomada das operações e a data oficial de início da temporada.

A decisão ocorre diante dos sucessivos cancelamentos de viagens anunciados pela Corazul e tem como objetivo garantir maior segurança e clareza comercial às agências de viagens e aos hóspedes.

A Corazul Cruceros deu início a temporada brasileira 2026 / 2027, no dia 30 de outubro, quando a embarcação Buenavista realizou sua primeira saída a partir de Santos, no Litoral de São Paulo, e no dia 31, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

A repórter Aline da Mata do iG esteve a bordo para acompanhar o primeiro cruzeiro que aconteceu com cerca de mil convidados e 800 pagantes. A expectativa do trade para conhecer o interior foi grande. A companhia tentou corresponder, mas a embarcação, fabricada em 1995, deixou a desejar em alguns aspectos, desde o atraso na hora do embarque, filas enormes para comer nos quatro restaurantes principais, vazamentos na banheira do quarto. A situação irritou passageiros.

Os hóspedes com reservas confirmadas que optarem pelo reembolso receberão os valores de acordo com a forma de pagamento original.

Em dez anos de atuação, a R11 Travel construiu sua reputação com base na credibilidade, na transparência e no compromisso com o mercado de turismo. Nosso papel comercial exige responsabilidade e respeito às agências e aos hóspedes. Por isso, até que tenhamos confirmações concretas sobre a retomada das operações e o calendário da temporada, optamos por suspender novas vendas. Ricardo Amaral, CEO da R11 Travel

A R11 estima que os processos com todas as informações necessárias e corretas sejam concluídos em até 15 dias.









A R11 Travel é especialista em cruzeiros e comercializa a Corazul Cruzeiros no Brasil.









