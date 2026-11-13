Divulgação Por que o Irã está se tornando o segredo mais bem guardado do esqui mundial











Nas montanhas de Alborz, a poucos quilômetros de Teerã, capital do Irã, o esqui iraniano surpreende com neve em pó de primeira linha, custos irrisórios e um cenário cultural que desafia os clichês globais.

Quando se fala emestações de esqui na América do Sul, a rota mental do viajante costuma ser imediata:No entanto, virar o globo para o Oriente Médio revela um contraste fascinante e que costuma pegar muita gente de surpresa.

O Irã, frequentemente associado a desertos escaldantes, abriga um completo montanhoso formidável na cordilheira de Alborz, suas estações de esqui vêm atraindo a atenção de aventureiros à procura de destinos fora do circuito comum.

Divulgação Estação de Ski_Dizin Ski Resort









O diamante de Alborz

Como é esquiar a uma hora de Teerã? A grande estrela desse cenário é o Dizin International Ski Resort, localizado a cerca de 70 quilômetros de Teerão. Fundado na década de 1960, Dizin foi a primeira estação do país a ser oficialmente reconhecida pela Federação Internacional de Esqui (FIS) para sediar campeonatos oficiais.

Enquanto estações sul-americanas muitas vezes dependem de neve artificial ou sofrem com variações climáticas dos Andes, Dizin tem um trunfo geográfico: sua base começa alta (cerca de 2.650 metros) e os teleféricos chegam a impressionantes 3,600 metros de altitude. Essa elevação garante neve em pó seca e de excelente qualidade, comparada por especialistas à de destinos renomados no hemisfério norte.

Além dela, complextos como Shemshak , Tochal e Ski Of Persia completam o polo de inverno iraniano.

A comparação é inevitável

Se o Chile e a Argentina ganham em termos de infraestrutura corporativa, pois contam com resorts de grandes redes, o Irã vence no questito freeride intocado. Ou seja, como o esqui de fundo e fora de pista não sofre com o turismo de massa, é comum encontrar encostas virgens logo após as nevascas.

Divulgação Estações de esqui no Irã





O choque de preços: o grande diferencial

Esquiar nos Andes ou nos Alpes se tornou um luxo inflacionado. No entanto, no Iã, a forte desvalorização da moeda local frente ao dólar cria uma discrepância. Enquanto um lift pass diário em estações sul-americanas ou norte-americanas custa facilmente entre US$ 60 e US$ 150 (o equivalente a R$ 339 e R$ 847,50 respectivamente), em Dizin o passe diário gira em torno de US$ 22 e US$ 25 (entre R$ 124,30 e R$ 141,25 na cotação atual). O aluguel de equipamentos completos e a alimentação na montanha seguem a mesma lógica, custando uma fração de preço praticado no Ocidente.

Cultura e atmosfera nas pistas

As encostas das montanhas revelam uma faceta surpreendentemente jovem, cosmopolita e descontraída da sociedade iraniana, com frequentadores locais e entusiastas desfrutando da infraestrutura de chalés e cafés nas bases.

Divulgação Chalés nas montanhas do Irã

















Geopolítica, fluxo e segurança: vale a pena?

Por ser um destino cercado por complexidades geopolíticas, o turismo de esqui no Irã atrai o perfil do viajante fora da rota tradicional. As sanções internacionais significam que cartões de crédito estrangeiros não funcionam no país o que exige que o turista leve todo o dinheiro em espécie.

Além disso, embora as montanhas sejam consideradas seguras e hospitaleiras para visitantes, que frequentemente relatam uma recepção calorosa pelos locais, os alertas de viagem emitidos por chancelarias estrangeiras exigem planejamento rigoroso e acompanhamento de guias especializados.





Para quem busca quebrar os tabus geofráficos e fugir dos altos preços dos resorts tradicionais, esta é uma promissora perspectiva de viagem.











