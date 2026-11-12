Foto: Aline da Mata Estrada entre Aparecida e Cunha, no Vale do Paraíba - São Paulo

Viajar de ônibus é uma opção muito comum para muitas pessoas e diversos fatores são colocados na balança como a passagem mais barata e o tipo de viagem. No entanto, o ônibus é a única opção para chegar a alguns destinos turísticos do Brasil. Regiões do interior do país e cidades pequenas como Cunha, no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, onde o viajante encontra uma natureza exuberante, áreas rurais e tranquilidade só são acessadas por rodoviárias.

No caso de Cunha, a maior parte do caminho passa pela Via Dutra, estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo passando por 36 cidades. O iG foi convidado para conhecer as atrações turísticas da cidade que vem despertando o interesse de visitantes do estado de São Paulo por sua tradição em cerâmica e os seus belos vales. Mas, a viagem até chegar na cidade foi muito complicada.

O trajeto pela Via Dutra

Para sair do Rio de Janeiro e chegar a Cunha, em São Paulo, é necessário ir até Aparecida de ônibus. A empresa que faz esta viagem é a Viação Sampaio, vendida pela empresa Guanabara no ônibus da rota Rio de Janeiro - Mogi das Cruzes. A passagem custa R$ 154,00. Após sair do terminal carioca, o ônibus faz uma parada em Resende, região sudoeste do estado e depois ele segue para a segunda parada em Aparecida até chegar ao seu destino final.

O ônibus estava marcado para sair da Rodoviária Novo Rio às 9h30, mas o embarque para 9h. No entanto, houve atraso de 25 minutos. O motorista não deu explicações, apenas recomendou usar o cinto de segurança.

Ao chegar na Via Dutra, na altura do KM 173, um pouco antes das 11h30, de quarta-feira (11), houve um acidente de trânsito envolvendo dois carros, o que causou engarrafamento na altura de São João de Meriti, baixada fluminense. A lentidão também foi reflexo da atuação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estavam na pista prestando atendimento.

Um dos carros foi rebocado enquanto as vítimas eram atendidas na pista. O trânsito ficou parado por pelo menos 30 minutos. Havia muitos carros e caminhões, além dos ônibus e guincho trabalhando. O fluxo só andou, após a saída do carro.

Foto: Aline da Mata Acidente no KM 173, na altura de São João de Meriti, Rio de Janeiro

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que foram contabilizadas 10 vítimas. Destas, cinco foram removidas para o Hospital Getúlio Vargas, sendo duas classificadas como amarelo (moderadas) e três classificadas como verde (leves). As outras cinco pessoas assinaram termo de recusa de remoção hospitalar.





Quando o ônibus passou pelo trecho, foi possível observar as equipes da PRF realizando procedimentos.

Antes de chegar a Resende, entre os quilômetros 200 e 235, havia uma ambulância, próxima a uma obra, socorrendo pessoas envolvidas em outra colisão. O trânsito parou por mais 20 minutos, um pouco antes deste ponto causando mais um engarrafamento enorme.

A estrada

A Via Dutra é uma estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Com 402 km de extensão, se torna uma das mais importantes do país. Quem viaja para Cunha (SP) passa por esta rodovia e pode encontrar dificuldades no caminho.

A viagem tinha duração de 5 horas saindo da Rodoviária Novo Rio até Aparecida, com saída às 9h30 e previsão de chegada às 14h30. No entanto, o ônibus chegou às 17h20, alterando a duração da viagem para quase 8 horas. Dessa forma, o viajante deve estar preparado para imprevistos.