Estrada entre Aparecida e Cunha, no Vale do Paraíba - São Paulo
Foto: Aline da Mata
Estrada entre Aparecida e Cunha, no Vale do Paraíba - São Paulo

Viajar de ônibus é uma opção muito comum para muitas pessoas e diversos fatores são colocados na balança como a passagem mais barata e o tipo de viagem. No entanto, o ônibus é a única opção para chegar a alguns destinos turísticos do Brasil. Regiões do interior do país e cidades pequenas como Cunha, no Vale do Paraíba, no Estado de São Paulo, onde o viajante encontra uma natureza exuberante, áreas rurais e tranquilidade só são acessadas por rodoviárias.

No caso de Cunha, a maior parte do caminho passa pela Via Dutra, estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo passando por 36 cidades. O iG foi convidado para conhecer as atrações turísticas da cidade que vem despertando o interesse de visitantes do estado de São Paulo por sua tradição em cerâmica e os seus belos vales. Mas, a viagem até chegar na cidade foi muito complicada.

O trajeto pela Via Dutra

Para sair do Rio de Janeiro e chegar a Cunha, em São Paulo, é necessário ir até Aparecida de ônibus. A empresa que faz esta viagem é a Viação Sampaio, vendida pela empresa Guanabara no ônibus da rota Rio de Janeiro - Mogi das Cruzes. A passagem custa R$ 154,00. Após sair do terminal carioca, o ônibus faz uma parada em Resende, região sudoeste do estado e depois ele segue para a segunda parada em Aparecida até chegar ao seu destino final.

O ônibus estava marcado para sair da Rodoviária Novo Rio às 9h30, mas o embarque para 9h. No entanto, houve atraso de 25 minutos. O motorista não deu explicações, apenas recomendou usar o cinto de segurança.

Ao chegar na Via Dutra, na altura do KM 173, um pouco antes das 11h30, de quarta-feira (11), houve um acidente de trânsito envolvendo dois carros, o que causou engarrafamento na altura de São João de Meriti,  baixada fluminense. A lentidão também foi reflexo da atuação dos agentes da Polícia Rodoviária Federal, que estavam na pista prestando atendimento.

Um dos carros foi rebocado enquanto as vítimas eram atendidas na pista. O trânsito ficou parado por pelo menos 30 minutos. Havia muitos carros e caminhões, além dos ônibus e guincho trabalhando. O fluxo só andou, após a saída do carro.

Acidente no KM 173, na altura de São João de Meriti, Rio de Janeiro
Foto: Aline da Mata
Acidente no KM 173, na altura de São João de Meriti, Rio de Janeiro

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que foram contabilizadas 10 vítimas. Destas, cinco foram removidas para o Hospital Getúlio Vargas, sendo duas classificadas como amarelo (moderadas) e três classificadas como verde (leves). As outras cinco pessoas assinaram termo de recusa de remoção hospitalar.

Acidente no KM 173, na altura de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Foto: Foto: Aline da Mata
Acidente no KM 173, na altura de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Foto: Foto: Aline da Mata
Acidente no KM 173, na altura de São João de Meriti, Rio de Janeiro. Foto: Foto: Aline da Mata


Quando o ônibus passou pelo trecho, foi possível observar as equipes da PRF  realizando procedimentos.

Antes de chegar a  Resende, entre os quilômetros 200 e 235, havia uma ambulância, próxima a uma obra, socorrendo pessoas envolvidas em outra colisão. O trânsito parou por mais 20 minutos, um pouco antes deste ponto causando mais um engarrafamento enorme.

A estrada

A Via Dutra é uma estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro. Com 402 km de extensão, se torna uma das mais importantes do país. Quem viaja para Cunha (SP) passa por esta rodovia e pode encontrar dificuldades no caminho.

A viagem tinha duração de 5 horas saindo da Rodoviária Novo Rio até Aparecida, com saída às 9h30 e previsão de chegada às 14h30. No entanto, o ônibus chegou às 17h20, alterando a duração da viagem para quase 8 horas. Dessa forma, o viajante deve estar preparado para imprevistos.

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