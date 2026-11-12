Érica Martin / Agência O Dia Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), passa, a partir de agora, a divulgar duas vezes por semana os boletins de balneabilidade das praias das zonas sul e sudoeste da capital.

A partir desta semana, as atualizações, que antes eram realizadas semanalmente, serão publicadas às terças e sextas-feiras. A mudança reforça o monitoramento da qualidade da água e amplia o acesso dos banhistas a informações atualizadas, especialmente durante a alta temporada e os períodos de chuvas intensas.

A medida considera os impactos das chuvas sobre a qualidade da água do mar. Em outubro, a cidade do Rio de Janeiro registrou o mês mais chuvoso desde o início da série histórica do Alerta Rio, em 1997. Durante os temporais, o escoamento da água pelas ruas e sistemas de drenagem pode levar lixo, esgoto e outros resíduos até o mar, provocando alterações na balneabilidade. Em trechos próximos à foz de rios e à saída de galerias de águas pluviais, a qualidade da água pode ser mais afetada.

Com a chegada dos dias mais quentes e do período de férias, quando aumenta a circulação de moradores e turistas nas praias, o acesso a esses dados ganha ainda mais importância. O Instituto recomenda evitar o banho de mar nas primeiras 24 horas após chuvas fortes, principalmente nas proximidades de galerias de águas pluviais, canais de drenagem e foz de rios.

Também é importante respeitar a classificação dos trechos considerados impróprios, que podem apresentar concentrações elevadas de bactérias e outros microrganismos capazes de causar problemas de saúde.Atualmente, o trabalho abrange 291 pontos de amostragem em 201 praias de 22 municípios.

Os resultados são disponibilizados nos boletins de Balneabilidade das Praias, que orientam a população sobre a qualidade da água do mar para banho.