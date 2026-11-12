Thayna Gemin / iG Ponte da Esperança em Hortolândia

Uma ponte construída para facilitar a vida dos motoristas acabou se tornando, durante anos, uma estrutura sem utilidade para quem passava por ela. Em Hortolândia, no interior de São Paulo, a Ponte da Esperança, também conhecida como Ponte Estaiada, ficou pronta em 2014, mas só foi liberada para o trânsito cinco anos depois, em maio de 2019.

O intervalo entre a conclusão da estrutura e a abertura ao público foi marcado por problemas relacionados às obras de acesso e divergências entre os responsáveis pela execução dos serviços. Enquanto isso, a construção, que recebeu um investimento estimado em R$ 80 milhões, permaneceu sem cumprir sua principal finalidade: melhorar a circulação de veículos entre diferentes regiões do município.

Hoje, além de integrar a infraestrutura viária da cidade, a ponte chama a atenção pelo porte e pelo projeto arquitetônico. A estrutura atravessa uma lagoa de contenção de enchentes e se tornou um dos elementos mais conhecidos da paisagem urbana de Hortolândia, além do principal cartão-postal da cidade.





Como uma obra milionária ficou sem funcionar?

A explicação para a demora não estava na estrutura principal, mas justamente no que faltava ao redor dela. Apesar de a ponte estar praticamente pronta, os acessos necessários para que os veículos chegassem às duas extremidades ainda não haviam sido concluídos.

As obras começaram em 2012, durante a gestão do então prefeito Angelo Perugini. A estrutura principal ficou pronta em 2014, mas os trabalhos relacionados ao sistema viário foram interrompidos entre 2015 e 2017. A situação envolvia intervenções que dependiam tanto da administração municipal quanto do Governo do Estado, por meio da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).



Um dos pontos que precisavam ser resolvidos era a construção das cabeceiras, que fazem a ligação entre a ponte e as vias terrestres. Sem esses acessos, não havia como liberar a passagem de veículos, mesmo com boa parte da construção concluída.

A Prefeitura ficou responsável pela cabeceira no Jardim Santa Rita de Cássia, com investimento de aproximadamente R$ 3,16 milhões em recursos próprios. Já a EMTU executou intervenções no sentido do Jardim Novo Ângulo, incluindo pavimentação, sinalização e abertura de vias de ligação.

A retomada dos trabalhos ocorreu a partir de 2017, após articulações entre a Prefeitura e o Governo do Estado para dar continuidade também às obras do Corredor Metropolitano Noroeste.







Quanto custou a Ponte da Esperança?

O investimento é outro aspecto que ajuda a explicar a dimensão do projeto. A construção da ponte teve custo divulgado de aproximadamente R$ 77,6 milhões, valor próximo dos R$ 80 milhões utilizados como referência para a obra. Parte dos recursos veio de um financiamento internacional junto à Cooperação Andina de Fomento (CAF).

Além da estrutura principal, houve despesas específicas com os acessos. Somente a cabeceira construída pela Prefeitura no Jardim Santa Rita de Cássia custou cerca de R$ 3,16 milhões.

Divulgação Prefeitura de Hortolândia Ponte da Esperança em Hortolândia SP

A ponte tem 700 metros de extensão e 16,9 metros de largura. Seu trecho estaiado possui 180 metros de vão, sustentado por 16 pares de cabos de aço ligados a um mastro de 75 metros de altura.

O projeto também contempla duas pistas para circulação de veículos, ciclovia, calçadas e pista de caminhada. Na época da inauguração, a Prefeitura destacou que a estrutura tinha capacidade para receber até 2,4 mil veículos por hora.



A abertura mudou o caminho dos motoristas

Depois de anos de espera, a Ponte da Esperança foi inaugurada e liberada para o tráfego em 30 de maio de 2019. A expectativa era melhorar a ligação entre as regiões Leste e Oeste de Hortolândia, além de reduzir a concentração de veículos em corredores importantes da cidade.

Um dos principais objetivos era desafogar a Avenida da Emancipação e o trevo próximo à empresa EMS, na região da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101).

Divulgação Prefeitura de Hortolândia Ponte da Esperança

Na época da inauguração, motoristas relataram uma melhora na circulação. Usuários disseram que o deslocamento entre bairros havia ficado até 20 minutos mais rápido.

A estrutura também encurtou em aproximadamente dois quilômetros alguns trajetos entre regiões da cidade. A Prefeitura trabalhava com a expectativa de reduzir em até 30% o movimento de veículos no trevo da EMS.



Ligação regional e transporte coletivo

A importância da ponte não se limita aos deslocamentos dentro de Hortolândia. A estrutura foi planejada para integrar o Corredor Metropolitano Noroeste Vereador Biléo Soares, projeto de mobilidade que prevê a conexão entre Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia e Campinas.

Thayna Gemin / iG Ponte da Esperança em Hortolândia

A proposta é facilitar o transporte coletivo entre os municípios, oferecendo trajetos mais diretos e melhorando a integração dos passageiros com os terminais e linhas de ônibus.

Em 2019, a Prefeitura também destacava a possibilidade de integração tarifária no Terminal Metropolitano, permitindo que os passageiros utilizassem linhas municipais e intermunicipais pagando apenas a diferença entre as tarifas.

A Ponte da Esperança, portanto, foi pensada não apenas como uma alternativa para os motoristas, mas como parte de uma estrutura maior de mobilidade urbana e regional.



De estrutura parada a cartão-postal

Com o passar dos anos, a ponte também ganhou destaque pela aparência. Inspirada no modelo da Ponte Estaiada da capital paulista, a construção se tornou um dos pontos mais reconhecidos de Hortolândia.

A estrutura atravessa uma lagoa de contenção de enchentes, que faz parte das intervenções planejadas para ajudar a evitar alagamentos na região central do município.

Durante a noite, a iluminação ornamental transforma a paisagem. As luzes também são utilizadas em campanhas de conscientização, como o Outubro Rosa, quando a ponte recebe iluminação na cor rosa para chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Divulgação Prefeitura de Hortolândia Ponte da Esperança iluminada para o Outubro Rosa

O tamanho da construção e o visual dos cabos de sustentação fazem com que ela seja facilmente reconhecida por quem circula pela região.



Ponte também entrou para o livro dos recordes

Antes mesmo de ser aberta ao trânsito, a Ponte da Esperança já havia recebido uma atividade bastante diferente de sua finalidade original.

Em outubro de 2017, enquanto ainda aguardava a conclusão dos acessos, a estrutura foi utilizada por 245 praticantes de rope jumping, modalidade de esporte radical em que os participantes saltam de grandes alturas presos por cordas.

Reprodução Rope jump na Ponte da Esperança

O evento reuniu esportistas de diferentes partes do Brasil e tinha como objetivo estabelecer uma marca nacional de maior pêndulo humano. A tentativa foi posteriormente homologada pelo RankBrasil, em agosto de 2019.

A escolha da ponte não foi por acaso. Segundo os organizadores, a altura, a largura e os vãos livres da construção ofereciam condições adequadas para a realização da atividade.



Uma obra que mudou de significado

A história da Ponte da Esperança reúne diferentes etapas de uma grande intervenção urbana: planejamento, investimento milionário, interrupção dos trabalhos, problemas de acesso e, finalmente, a liberação para a população.

O que deveria ser uma ligação rápida entre regiões de Hortolândia acabou se tornando, durante cinco anos, uma estrutura pronta que não podia cumprir sua função. Depois da conclusão dos acessos, passou a integrar a circulação de veículos e o planejamento de mobilidade regional.

Além da função viária, a construção ganhou visibilidade pela arquitetura, pela iluminação e até pela realização de eventos esportivos. Uma obra que nasceu com a proposta de encurtar caminhos acabou se tornando também um dos símbolos visuais da cidade.