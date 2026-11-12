Reprodução: Redes Sociais Hotel mais antigo em funcionamento no Brasil





Construído em 1798 pelo Capitão-Mor Gabriel Serafim da Silva, o Hotel Sant’Ana, localizado em Areias, interior de São Paulo, carrega o peso de ser o hotel em funcionamento mais antigo do Brasil. Situado na famosa Rodovia dos Tropeiros, rota altamente frequentada por motociclistas, ciclistas e viajantes em busca de lazer, calmaria e imersão na história nacional, o imponente casarão colonial de três andares erguido em taipa de pilão e pau a pique é um verdadeiro marco do Vale do Paraíba.

Reprodução: Redes Sociais Interior do Hotel Sant´ana: o mais antigo do Brasil





O local ganhou destaque nacional por ter hospedado ninguém menos do que Dom Pedro I no dia 20 de agosto de 1822, durante sua viagem rumo a São Paulo semanas antes de proclamar a Independência do Brasil. Anos mais tarde, o solar imperial também abrigou outras figuras ilustres, como Dom Pedro II, a Princesa Isabel e o Conde d'Eu.





Arquitetura e Localização Privilegiada

O hotel ocupa uma área privilegiada no coração da cidade, bem de frente para a charmosa Praça 9 de Julho e ao lado da Igreja Matriz de Nossa Senhora Sant'Ana. Esse entorno forma um conjunto arquitetônico colonial tombado pelo Condephaat, mantendo intacta a fachada histórica do edifício.

Apesar de ter passado por adaptações internas em alvenaria ao longo dos séculos para a estruturação de quartos e banheiros, a essência estrutural em taipa e pau a pique foi preservada.

Revitalização em Andamento

Atualmente, o histórico prédio encontra-se fechado para uma importante obra de reforma conduzida pela Prefeitura de Areias, com previsão de conclusão de um ano.

Segundo a guia de turismo Eline Rodrigues, a intervenção concentra-se com mais urgência na recuperação do telhado:

O prédio não apresenta muitos problemas estruturais graves, mas como a concessão estava vencida desde 2021, a prefeitura retomou o imóvel para realizar essa reforma necessária e, posteriormente, conceder uma nova licitação de operação. Eline Rodrigues, Guia de Turismo de Areias





Um Destino com Tesouros a Céu Aberto

Embora o casarão esteja temporariamente em obras, a cidade de Areias e a própria Rodovia dos Tropeiros continuam a pleno vapor, sem perder o encanto para os visitantes.

Areias tem uma importância histórica muito maior do que muitas vezes se consegue mostrar. Foi pioneira no cultivo do café em São Paulo, teve papel fundamental nas antigas rotas entre Rio de Janeiro e São Paulo e guarda histórias marcantes da Independência do Brasil, com voluntários areenses na Guarda Real que acompanharam Dom Pedro no Grito da Independência.

Reprodução: Redes Sociais Praça 9 de julho em Areias

O município também foi cenário de uma das importantes batalhas da Revolução Constitucionalista de 1932 e recebeu personalidades como Dom Pedro, Monteiro Lobato, que atuou como promotor na cidade, e Lygia Fagundes Telles. É ainda terra de nascimento de Alfredo Gomes, o primeiro ganhador da Corrida São Silvestre, em 1925, e Washington de Barros Monteiro.













O turismo local transborda atrativos culturais e naturais, integrando a majestosa Igreja Matriz de Sant'Ana, a histórica Praça 9 de Julho, o prédio onde morou Monteiro Lobato, além de recantos naturais e represas da região.

Divulgação: Prefeitura de Areias Igreja Sant´ana, em Areias

Para os turistas que planejam explorar o Vale do Paraíba, o sentimento de descoberta permanece inabalável. Como resume Eline Rodrigues.

Areias tem uma importância histórica muito maior do que muitas vezes conseguimos mostrar.Ainda temos muito a descobrir e divulgar. Mesmo depois de tantos anos trabalhando com turismo, percebemos que Areias não tem um ponto final nessa história. Sempre há algo novo para conhecer, valorizar e compartilhar. O turismo em Areias ainda tem muito a ser descoberto! Eline Rodrigues, Guia de Turismo de Areias



