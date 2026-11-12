Reprodução: Arquivo Nacional 40 anos de Ufologia no Brasil: O Vale do Paraíba continua no centro do mistério

Há 40 anos, o Brasil foi palco de um dos episódios mais impressionantes e acobertados da ufologia mundial. Na noite de 19 de maio de 1986, o céu brasileiro transformou-se em um cenário de filme de ficção científica: objetos luminosos não identificados foram rastreados por radares avistados por dezenas de testemunhas.

A gravidade da situação foi tanta que caças da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionados para interceptar 21 alvos anômalos que cruzam a região sudeste.

O episódio entrou para a história como a “Noite Oficial dos OVNIs”. Em relatórios oficiais liberados posteriormente, autoridades como o brigadeiro José Pessoa Cavalcanti de Albuquerque atestaram que os fenômenos eram estruturas sólidas e dotadas de inteligência, capazes de acompanhar e desviar agilmente das manobras dos caças da FAB.

Reprodução: Arquivo Nacional Relatório de ocorrência datado de 2 de junho de 1986, sobre OVNIS





O Vale do Paraíba como Polo Histórico e de Observação

Se até aqui você achava que a ufologia no Brasil se resumia ao caso de Varginha, Minas Gerais, em 1996, ou até mesmo em cidades do estado de Goiás, esqueça!

O Vale do Paraíba continua sendo uma referência incontestável como destino de pesquisa e turismo ufológico. No entanto, a dinâmica de observação requer atenção. Mauro Baére, Fundador do Grupo de Estudos Ufológicos “19 de Maio”(GEU)

O Vale do Paraíba, tendo como provável ponto de partida de São José dos Campos, guarda um dos históricos mais ricos de avistamentos do mundo. Cidades como Paraibuna, Taubaté, São José dos Campos, Santa Branca e Jacareí acumulam décadas de relatos consistentes, é o que

Ainda segundo ele, como na região há forte tradição de relatos e eventos como o recente, interior de São Paulo, a observação de OVNIs exige, na prática, o bom e velho método a olho nu.

Instrumentos astronômicos como telescópios e binóculos, embora úteis para a ciência do espaço, costumam ser ineficazes diante da imprevisibilidade e da dinâmica de movimento rápido dos objetos nos céus.

O distrito de São Francisco Xavier, em São José dos Campos, há registros de supostos fenômenos, segundo consta em um perfil de rede social dedicado a estudos de ufologia.



Em São José dos Campos, o Departamento de Ciência Tecnológica Aeroespacial ( DCTA), conta com um observatório aberto a visitantes que estiverem passando pela região. O horário de funcionamento é as terças-feiras, das 19h às 21h30. Para solicitar o agendamento de visita, é necessário o envio, por e-mail, até às 16h da quinta-feira que antecede a visita, dos dados de todos os visitantes (nome completo, CPF e nacionalidade) para o seguinte endereço: [email protected].



No município vizinho, Jacareí, a Universidade do Vale do Paraíba ( UNIVAP), no bairro Urbanova, também conta com Observatório de Astronomia e Física Espacial.

As visitas são gratuitas e podem ser inseridas no roteiro dos visitantes, pois não necessita de agendamento prévio. Informações podem ser obtidas pelos telefones: (12) 3947-1122 | (12) 3947-1113, ou pelo e-mail: [email protected].



A Memória Histórica

O governo brasileiro mantém aberto ao público o fundo documental de OVNIs no Arquivo Nacional, reunindo mais de 930 ocorrências oficiais que ajudam a fundamental a seriedade do tema.

No registro em destaque, gravações da "Noite Oficial dos ÓVNIs".





















Para quem investiga o passado, os grandes marcos como a Noite de 1986 carregam uma densidade histórica única. A grande questão que paira entre os estudiosos é por que, após eventos tão impactantes, a sensação atual seja de que os casos extraordinários parecem mais escassos ou pulverizados, embora o fluxo cotidiano de relatos continue vivo na memória e na rotina de quem pesquisa o tema e até as regiões.

Para quem investiga o passado, os grandes marcos como a Noite de 1986 carregam cotidiano de relatos continue vivo na memória e na rotina de quem pesquisa a região.

Para a maioria da população, por medo ou outro bloqueio, haverá a negação sobre casos de OVNIs. Os casos continuam ocorrendo, o que não há é a divulgação. conclui, Mauro







