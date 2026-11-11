Divulgação: Ministério do Meio Ambiente do Uruguai Isla e Islote de Lobos - Uruguai

Quem busca o turismo de natureza em viagens internacionais vai se emocionar ao conhecer a Ilha dos Lobos, uma das áreas naturais mais importantes do Uruguai. Localizada no departamento de Maldonado, o Parque Nacional Isla e Islote de Lobos fica a 8 km da costa de Punta del Leste, o local abriga uma das maiores colônias de lobos e leões-marinhos da América do Sul. Desde 2024, a ilha faz parte do sistema nacional de áreas protegidas do Uruguai e é o primeiro parque inteiramente oceânico do país.

Contato com a natureza selvagem

À primeira vista, a ilha é bem pequena e só tem um farol. Mas, ao se aproximar, o visitante consegue ter a dimensão do que é a fauna marinha uruguaia com vários lobos e leões marinhos berrando de uma vez sobre as pedras. Eles podem ser vistos durante um passeio de barco. Se as condições do mar estiverem boas, os turistas podem botar os coletes e saltar na água para nadar mais próximo aos animais.

É o contato direto com a vida marinha. Assim como na Ilha dos Lobos de Torres, no Rio Grande do Sul, também é possível ver outras espécies como golfinhos, aves marinhas e, em alguns meses do ano, as baleias francas austrais durante o processo migratório.





Como visitar a Ilha dos Lobos no Uruguai?

Para realizar um passeio, é necessário embarcar em Punta del Este. Há diversas operadoras de turismo na cidade que oferecem o serviço de excursão marítima de forma segura. Os barcos navegam em torno da ilha dos Lobos oferecendo uma experiência única.

Não é permitido o desembarque na Ilha dos Lobos. A região conta com regras de proteção ambiental rigorosas e o acesso é controlado pelas autoridades ambientais uruguaias. Há um trabalho de preservação ambiental ao ecossistema.

Reprodução: Wikimídia Ilha de Lobo - Uruguai





Somente a operadora de turismo convencional precisa de autorização das atividades para o transporte. Turistas não precisam de autorização do governo do Uruguai para utilizar o serviço turístico. O passeio completo de barco tem a duração de aproximadamente 2 a 3 horas e integra um roteiro de dois ou três dias, podendo ser feito durante num dia com mais de um passeio turístico.

Quem deseja viver esta aventura deve preparar o bolso, pois o passeio custa em média US$ 50,00, cerca de R$ 279,17, por pessoa. As saídas acontecem diariamente do porto de Punta del Este, sempre às 12 horas. A dica é chegar um pouquinho antes para acertar tudo com calma juntamente com os agentes e guias de turismo.