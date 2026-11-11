Reprodução: Portal A12_Tiago Leon Templo mariano recebe mais de 10 milhões de fiéis todos os anos













Considerado o maior templo mariano do mundo, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, interior de São Paulo celebra o marco histórico nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2026. São 71 anos do início de sua construção.

Erguido a partir de 1955 para comportar romarias, o templo se consolidou como principal destino de turismo religioso do país, recebendo mais de 10 milhões de visitantes por ano, volume que pode chegar a 12 milhões, considerando todo o fluxo turístico do município.

Reprodução: Santuário Nacional de Aparecida Santuário Nacional completa 71 anos de construção em 2026





Para uma cidade com pouco mais de 33 mil habitantes, segundo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o impacto econômico e social é gigante: são mais de 300 turistas por morador ao longo do ano. Apenas no último balanço anual, o santuário superou a marca de 10,4 milhões de peregrinos, impulsionando a rede hoteleira, restaurantes e o comércio local em todo o entorno.

Como começa a história da Basílica Nova?

A trajetória do santuário mariano teve início em 11 de novembro de 1955, quando começaram a ser erguidos os alicerces da obra projetada pelo arquiteto Benedito Calixto Neto, tendo em vista de que a antiga igreja já não comportava mais o número de fiéis.

Consagrado pelo Papa João Paulo II em 1980, o complexo possui 143 mil m² de área construída e é hoje o segundo maior templo católico do mundo, atrás apena da Basílica de São Pedro, no Vaticano.





Nos períodos de pico, como na Festa da Padroeira em outubro, o local chega a reunir quase 480 mil devotos durante a novena, com dias que ultrapassam 150 mil visitantes.

Reprodução: Santuário Nacional Sala das Promessas do Santuário Nacional de Aparecida





Além das missas, a igreja oferece um espaço completo de lazer e cultura com locais que se destacam: Passsarela da Fé, Sala das Promessas e o Centro de Apoio ao Romeiro.



