Considerado o maior templo mariano do mundo, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, interior de São Paulo celebra o marco histórico nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2026. São 71 anos do início de sua construção.
Erguido a partir de 1955 para comportar romarias, o templo se consolidou como principal destino de turismo religioso do país, recebendo mais de 10 milhões de visitantes por ano, volume que pode chegar a 12 milhões, considerando todo o fluxo turístico do município.
Para uma cidade com pouco mais de 33 mil habitantes, segundo Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o impacto econômico e social é gigante: são mais de 300 turistas por morador ao longo do ano. Apenas no último balanço anual, o santuário superou a marca de 10,4 milhões de peregrinos, impulsionando a rede hoteleira, restaurantes e o comércio local em todo o entorno.
Como começa a história da Basílica Nova?
A trajetória do santuário mariano teve início em 11 de novembro de 1955, quando começaram a ser erguidos os alicerces da obra projetada pelo arquiteto Benedito Calixto Neto, tendo em vista de que a antiga igreja já não comportava mais o número de fiéis.
Consagrado pelo Papa João Paulo II em 1980, o complexo possui 143 mil m² de área construída e é hoje o segundo maior templo católico do mundo, atrás apena da Basílica de São Pedro, no Vaticano.
Nos períodos de pico, como na Festa da Padroeira em outubro, o local chega a reunir quase 480 mil devotos durante a novena, com dias que ultrapassam 150 mil visitantes.
Além das missas, a igreja oferece um espaço completo de lazer e cultura com locais que se destacam: Passsarela da Fé, Sala das Promessas e o Centro de Apoio ao Romeiro.