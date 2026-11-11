Divulgação: Go to Bosnia Sarajevo - Bósnia Herzegovina

O turismo na Bósnia Herzegovina pode surpreender visitantes que procuram destinos europeus mas estão cansados de explorar países badalados como França, Espanha e Itália. Os pequeno país superou a guerra entre os anos de 1992 e 1995 e ficou repleto de destroços militares, cartuchos de munição e marcado por bombas.

Ao longo dos anos, a Bósnia Herzegovina se recuperou e hoje oferece mais de 750 atrações turísticas entre as mais de 70 cidades e vilas e recebe mais de 30 mil visitantes por mês. São pessoas que procuram uma combinação interessantes entre autenticidade, paisagens bonitas e custos mais baixos se comparado a outros países da Europa.

Por que visitar o país?

O país conta com um total de 30 cidades e vilas com belas paisagens e histórias interessantes. Os destaques vão para Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Neum, Trebinje, Foca, Jajce e Bihac. São as cidades que mais recebem turistas no país.

O país reúne características da cultura otomana, austro-húngara, slava e mediterrânea. Cidades como Sarajevo e Mostrar têm mesquitas, igrejas católicas, ortodoxas e sinagogas próximas umas das outras que demostra uma grande diversidade religiosa no país.

As paisagens naturais são encantadora. São cidades com montanhas cortadas por rios da águas cristalinas, cachoeiras, parques nacionais onde é possível fazer trilhas, rafting, ciclismo e até esquiar no inverno. As montanhas da região de Jahorina, Bjelašnica e Igman são famosas por receber provas das Olimpíadas de Inverno.

A infraestrutura turística das cidades oferecem hotéis e hostels para todos os tipos de viajantes. Através da plataforma Booking é possível reservar uma hospedagem em qualquer uma das cidades. Além disso, o Airbnb também atende hóspedes em diferentes regiões do país.

Rota da UNESCO na Bósnia Herzegovina

Em uma viagem de, pelo menos 5 dias, é possível fazer a rota da UNESCO e conhecer os sítios reconhecidos como patrimônio históricos e arquitetônico da humanidade.

Entre eles estão o Centro histórico de Mostar e a Ponte Velha, Stari Most, que foi declarada patrimônio cultural em 2005. O local conecta as margens do rio Neretva e se revela como uma obra-prima da arquitetura otomana do século XVI. O local foi construído em 1566 e está de pé até hoje. Algumas pessoas pulam desta ponte para mergulhar no rio.

Divulgação: Go to Bosnia Ponte Velha, Stari Most em Mostar





Ponte Mehmed Pasa Sokolovic em Visegrad foi reconhecida como patrimônio cultural em 2007. Esta é a atração mais famosa entre a fronteira da Bósnia Herzegovina com a Sérvia. O local foi construído em 1571 para ligar o país a Constantinopla pelo Rio Drina. Até hoje tem um romance histórico chamado "A Ponte sobre Drina", um dos símbolos do país.

Divulgação: Go to Bosnia Ponte Mehmed Pasa Sokolovic





Necrópoles de Stećci com suas lápides medievais foi declarada patrimônio cultural transnacional em 2016. O local é um grande cemitério histórico a céu aberto, com lápides medievais de pedra criadas entre os séculos XII e XVI. As lápides tem inscrições de povos tradicionais que preservam a memória de pessoas que viveram na região.





Florestas Primárias de Faias dos Cárpatos e de outras regiões da Europa conhecidas como Janj Forest foram declaradas patrimônio natural transnacional pela UNESCO. São regiões de mata localizadas no maciço das encostas ocidentais de Stolovas. A região é considerada uma joia natural com florestas intocadas.

A Caverna de Vjetrenica - Ravno é patrimônio natural inscrito em 2024 pela UNESCO. O local é um dos pontos mais importantes da biodiversidade global para a fauna de caverna. É cheio de organismos aquáticos subterrâneos e tem uma formação rochosa única.

Divulgação: Go to Bosnia Caverna de Vjetrenica



