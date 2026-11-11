Reprodução: Hopi Hari Hopi Hari é incluso em Plano Diretor da Prefeitura de Vinhedo

O Hopi Hari recebeu 20 estudantes da Universidade de São Paulo (USP), acompanhados por um representante da Secretaria de Cultura e Turismo de Vinhedo , no interior de São Paulo, para uma visita técnica que integra os estudos de revisão do Plano Diretor de Turismo do município. A iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a oferta turística local e reunir informações que contribuam para o planejamento e o desenvolvimento do setor.

O trabalho é realizado pela USP e contempla o levantamento de informações sobre os atrativos turísticos de Vinhedo e pesquisas para compreender o perfil, as motivações e as experiências dos visitantes.

Nesse contexto, a visita ao Hopi Hari permitiu aos estudantes conhecer de perto a estrutura e a operação de um dos principais empreendimentos de entretenimento da região.

A importância do planejamento turístico também pode ser observada no cenário econômico regional e nacional. Em Campinas, foram registrados 1.533 eventos no primeiro semestre de 2026, ante 1.301 no mesmo período de 2025, crescimento de aproximadamente 18%, segundo dados da Secretaria de Cultura e Turismo do município.

No cenário nacional, o turismo faturou R$ 143,1 bilhões nos primeiros seis meses de 2026, alta de 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), elaborado com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi o maior registrado para o primeiro semestre desde 2011.























Os participantes conheceram as instalações e as principais atrações do empreendimento, além de aspectos relacionados à sua atuação no turismo regional.

Para o Hopi Hari, a aproximação entre o setor privado, o poder público e a universidade contribui para ampliar a compreensão sobre a dinâmica do turismo e a importância dos atrativos na composição da experiência dos visitantes.



Participar de uma iniciativa como essa é uma oportunidade de compartilhar a experiência do Hopi Hari e contribuir para uma discussão importante para o futuro do turismo em Vinhedo. O planejamento do setor passa pelo conhecimento dos atrativos disponíveis, pelo entendimento das expectativas dos visitantes e pela colaboração entre os diferentes agentes que fazem parte dessa atividade. Acreditamos que essa integração é fundamental para identificar oportunidades e fortalecer o turismo regional. Guilherme Silva, gerente de Marketing do Hopi Hari









A revisão do Plano Diretor de Turismo de Vinhedo é uma oportunidade para atualizar informações sobre os atrativos do município e reunir subsídios para orientar futuras ações voltadas ao setor.

O levantamento de campo e a pesquisa sobre o comportamento dos visitantes contribuem para ampliar a compreensão sobre a oferta turística de Vinhedo e apoiar a definição de estratégias alinhadas às características e às oportunidades locais.

Além disso, a participação do Hopi Hari no levantamento reforça a importância de considerar os empreendimentos turísticos na construção de um diagnóstico abrangente sobre o setor.





