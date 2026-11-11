Divulgação/Urbia +Cataratas A Passarela das Cataratas do Iguaçu foi reaberta às 10h deste sábado (31)





























O Parque Nacional do Iguaçu, no estado do Paraná, realiza nesta quarta-feira (11) uma programação especial voltada para a comunidade. O chamado Cataratas Day marca a data comemorativa de reconhecimento oficial como uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza.

A data festiva movimenta a região com uma série de atividades voltadas para o turismo regional, sustentabilidade e valorização do patrimônio ambiental compartilhado entre Brasil e Argentina.

Para celebrar a ocasião, o atrativo oferece entrada gratuita para moradores de municípios lindeiros, mediante a apresentação presencial de comprovante de residência no Centro de Visitantes.

Além da contemplação tradicional das quedas d´água na passarela da Garganta do Diabo , o público conta com uma agenda especial que inclui sessões de yoga, pontos instagramáveis para o compartilhamento de fotos e painéis interativos.

Reprodução: Redes Sociais Cataratas do Iguaçu 15 anos do Parque Nacional do Iguaçu como maravilha do mundo





A programação destaca-se pela forte vertente social e econômica. A concessionária Urbia+Cataratas promove no Centro de Visitantes um feirão de empregos com 200 vagas disponíveis para diversas funções, o que une lazer e geração de oportunidade trabalho. Paralelamente, o espaço abriga uma exposição de agricultura familiar e artesanato regional, de maneira a valorizar os pequenos produtores locais com incentivos e descontos nas lojas oficiais do parque.

Além disso, os visitantes também poderão conferir apresentações musicais tanto no Centro de Visitantes quanto no Espaço Porto Canoas. Desta forma, o evento consolida-se como um dos principais motores do turismo sustentável.





Por que as Cataratas são uma das Sete Maravilhas da Natureza?

As Cataratas conquistaram o título mundial em 11 de novembro de 2011, por meio de uma votação popular global organizada pela Fundação New7Wonders , que mobilizou mais de 500 milhões de votos em todo o mundo. O reconhecimento coroa a grandiosidade geográfica do conjunto: são 275 quedas d´água distribuídas em uma extensão de 2.700 metros, formando um espetáculo paisagístico e de biodiversidade intocado, único no planeta.

Reprodução: Redes Sociais Cataratas de Foz do Iguaçu





Por esse motivo, o fluxo turístico bate recordes sucessivos. O parque chega a receber por ano mais de 2 milhões de visitantes de mais de 200 países, consolidando-se como um dos principais destinos de ecoturismo do mundo.

A venda oficial de ingressos é feita no site do Parque Nacional do Iguaçú ou no Centro de Visitantes.







