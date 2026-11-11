Reprodução: Prefeitura de Angra dos Reis Taxa de turismo é suspensa por meio digital em Angra

A Prefeitura de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, anunciou, nesta terça-feira (10), a rescisão de contrato com a CashPago devido ao descumprimento de obrigações contratuais.

Com a medida, a cobrança da Taxa de Turismo Sustentável (TTS) fica suspensa a partir desta quarta-feira (11). O valor arrecadado será investido integralmente na Ilha Grande em obras de infraestrutura e saneamento.



A taxa vinha sendo cobrada há cinco meses (desde 1º de junho de 2026) nos pontos de embarque. Os valores estavam entre R$ 28,00 e R$ 100,00 mas vão depender do tipo de visita que será feita.

Sob nova gestão, a mudança, segundo a prefeitura, visa priorizar o diálogo com o setor e o fortalecimento da economia local.



O turismo é uma das grandes forças econômicas de Angra. Movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, embarcações e o comércio, gerando empregos e renda. Nossa missão é fortalecer essa atividade, ouvindo empresários, trabalhadores e comunidades, tanto do continente quanto das ilhas. Essiomar Gomes, presidente da TurisAngra

A cidade também se prepara para a temporada de cruzeiros 2026/2027 , que começa em 18 de novembro com 51 escalas previstas, unindo o desenvolvimento econômico à preservação ambiental.





O iG entrou em contato com a CashPago para obter uma posição em relação à rescisão e aguarda retorno.

