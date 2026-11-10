Reprodução: Projeto TAMAR Projeto Tamar apresenta tartarugas para turistas no litoral norte de São Paulo

Apesar da fama de serem lentas, as tartarugas são surpreendentemente rápidas. Quem já encontrou a espécie no mar sabe que elas conseguem nadar agilmente quando precisam. Mas você sabe a velocidade que as tartarugas nadam?

De acordo com registros biológicos e dados de órgãos oficiais, o animal, tido como dos mais longevos da natureza, pode alcançar velocidades impressionantes, dependendo da espécie e da situação.

Enquanto espécies como a tartaruga-verde e ano Oceano Pacífico apresentam velocidades médias de deslocamento entre 1 e 2km/h no dia a dia, considerando períodos de descanso e alimentação, o cenário muda radicalmente em momentos de fuga ou picos de alta performance.

O exemplo mais extremo é o da tartaruga-de-couro, que detém recorde oficial do Guinness World Records de réptil mais rápido na água, capaz de atingir incríveis 35km/h em situações de estresse ou perigo. A celeridade do animal varia, portanto, de acordo com a espécie, o ambiente, e o objetivo do deslocamento.

O fotógrafo Rafael Mesquita Ferreira flagrou o nado de uma tartaruga-de-couro em Ilhabela, litoral norte paulista.









Por que a tartaruga parece lenta na terra?

A resposta está na ciência. Fora da água, ao se locomoverem na areia para a desova, elas se arrastam com grande esforço devido ao peso da carapaça e à adaptação de seus membros para o nado.

Já no oceano, a evolução moldou seu corpo para a hidrodinâmica. Além disso, a sua aparente lentidão cotidiana em terra ou em deslocamentos rasos explica-se pelo fato de que o animal não precisa de altas velocidades para percorrer grandes distância: seu caso oferece uma proteção segura contra predadores, o que permite uma defesa passiva que elimina a necessidade de gastar energia constante com fugas.

Sendo a velocidade do animal geralmente proporcional ao seu tamanho, as grandes nadadoras oceânicas surpreendem quando exigem potência máxima.

Reprodução: Projeto TAMAR Tartarugas do projeto TAMAR















Onde vivenciar essa magia de perto?

Toda essa biologia fascinante, agilidade e a importância da preservação dessas espécies podem ser vivenciadas de perto bem no litoral brasileiro.

Esse tipo de turismo de contemplação e conscientização ambiental pode ser observado no litoral norte de São Paulo, especialmente na Fundação Projeto TAMAR, de Ubatuba.



Os turistas não conseguem acompanhar o trabalho de reabilitação, já que o hospital das tartarugas não é aberto ao público. No entanto, algumas pessoas têm a sorte de presenciar a soltura no mar, quando as tartarugas recebem alta. José Henrique Becker, Biólogo e Coordenador de pesquisa e conservação do Projeto TAMAR





















O local é referência nacional na conservação de tartarugas marinhas. Atualmente, quatro das cinco espécies que ocorrem no Brasil e encontram-se em grau de ameaça de extinção são protegidas pelo Projeto TAMAR.

O Projeto TAMAR é um espaço que apresenta ao público a biologia desses animais e as ameaças à sua sobrevivência. O nosso trabalho de conservação também busca sensibilizar os pescadores para reduzir a captura acidental de tartarugas em redes de pesca.

O Projeto TAMAR é um espaço que apresenta ao público a biologia desses animais e as ameaças à sua sobrevivência. O nosso trabalho de conservação também busca sensibilizar os pescadores para reduzir a captura acidental de tartarugas em redes de pesca. José Henrique Becker- Biólogo e Coordenador de pesquisa e conservação do Projeto TAMAR





Moradores e visitantes têm a oportunidade de acompanhar o resultado do trabalho de reabilitação e, dependendo da época e das normais locais de ecoturismo sustentável na região, observar esses magníficos animais em seu habitat natural.

Em Ubatuba, o TAMAR está localizado no Jardim Paula Nobre. O horário e funcionamento é de quinta a terça-feira, das 9h às 17h. Os telefones de contato são (12) 3832-6202 / (12) 3832-7014.









