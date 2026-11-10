Secretaria Municipal de Turismo de Ilhabela / Foto: Paulo Stefani Praia da Fome - Ilhabela (SP)

A prefeitura de Ilhabela, região do litoral norte de São Paulo, proibiu que comerciantes e ambulantes reservem espaços nas praias com cadeiras, mesas e guarda-sóis antes da chegada dos banhistas. A nova regra foi estabelecida pelo Decreto Municipal nº 12.136/2026, assinado no dia 27 de outubro pelo prefeito Antônio Colucci (PL).

Com a medida, os estabelecimentos e vendedores de rua passam a ter um limite no número de equipamentos permitidos na praia. A prefeitura de Ilhabela afirma que a nova norma integra as ações de ordenamento da orla e busca organizar a ocupação.

Com a aproximação da temporada de verão, o arquipélago passa a receber mais visitantes e o turismo entra no período de maior movimento.

Segundo a prefeitura de Ilhabela, o objetivo da medida é garantir que as atividades econômicas sejam exercidas, respeitando a circulação de pedestres, a segurança dos banhistas, a acessibilidade e a preservação ambiental.

O decreto municipal

Entre as principais determinações do decreto estão a obrigatoriedade de licença ou autorização para o exercício das atividades. A lei determina que os profissionais atuem exclusivamente nos locais autorizados, respeitem os limites de ocupação estabelecidos e mantenham os equipamentos em boas condições de conservação, higiene e segurança.

As cadeiras e guarda-sóis só poderão ser instalados após a solicitação dos visitantes. No entanto, o decreto estabelece o número máximo de 40 cadeiras, 30 guarda-sóis e 20 mini-mesas por quiosque de comerciante licenciado. Além disso, todos os itens deverão ser identificados seguindo os padrões estabelecidos pela prefeitura de Ilhabela. Após o término dos serviços, os equipamentos deverão ser recolhidos.





Para ambulantes licenciados, a regra permite a instalação de até 5 mesas e 20 cadeiras.

O que é proibido a partir deste novo decreto

O comerciante não poderá usar mesas, bancadas e banquetas ou quaisquer estruturas similares que não estejam especificadas no decreto. Cadeiras espreguiçadeiras ou qualquer outro tipo de mobiliário de descanso não poderão ser usados.

Itens montados sem a presença do usuário não poderão permanecer na areia. Se o material não tiver as dimensões, cores e especificações que a prefeitura exige, o comerciante não poderá utilizá-lo. Também está vetada a exposição de qualquer tipo de publicidade, logomarca, slogan ou promoção de produtos, salvo com autorização.

De acordo com a prefeitura de Ilhabela, a medida visa:

A medida busca evitar a ocupação antecipada de grandes áreas da praia, garantindo que os espaços permaneçam disponíveis para o uso coletivo. Comunicado da Prefeitura de Ilhabela





Além disso, as barracas deverão ser desmontáveis, sendo proibida qualquer estrutura fixa ou permanente na praia. A regra determina, ainda, que os comerciantes mantenham os seus ambientes limpos, respeitem as normas sanitárias e retirem os equipamentos ao final do expediente.

Destino de verão

A beleza da cidade atrai muitos turistas durante o verão, o que transforma o município em um dos principais destinos dos paulistas para períodos de férias e descanso. A cidade conta com 43 praias em sua extensão e chega a receber, pelo menos, 1 milhão de visitantes durante a alta temporada. Entre as praias famosas de Ilhabela, os grandes destaques são a Praia do Curral, da Feiticeira, Portinho e Castelhanos .

Divulgação - Prefeitura de Ilhabela Ilhabela - São Paulo





Devido à grande quantidade de visitantes durante o verão, a prefeitura cobra a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) . Os valores atualizados variam entre R$ 10,00 para motocicletas e R$ 140,00 para ônibus de viagem, enquanto os carros de passeio pagam R$ 48,00 para entrar na ilha.

Como alugar equipamentos náuticos e passeios

Os comerciantes que desejarem alugar equipamentos como caiaques, pranchas e stand-up paddle, terão de pedir autorização à prefeitura de Ilhabela. As estruturas deverão respeitar o tamanho definido e não poderão avançar sobre os espaços destinados aos banhistas ou em áreas de proteção ambiental.

Os guias e agências de turismo também terão de seguir as novas regras de ordenamento. Desse modo, os pontos de apoio voltados para a comercialização de passeios em Ilhabela vão precisar de autorização da prefeitura. O decreto estabelece diretrizes para localização, identificação e utilização de estruturas desmontáveis.

Fiscalização da nova regra de Ilhabela

A regra será fiscalizada pela prefeitura e quem não seguir será punido pelo descumprimento. As infrações incluem multa, apreensão dos equipamentos, suspensão e cassação da licença do comerciante ou ambulante. As multas poderão chegar a R$ 3 mil, aplicadas de forma gradativa dependendo da gravidade da infração.

Segundo a prefeitura, a concessão das novas autorizações levará em consideração a extensão de cada praia e o espaço disponível na areia. Quem desejar participar do processo de inscrição ou renovação da licença deverá acessar o site da prefeitura de Ilhabela. Também há possibilidade para atendimento presencial na Central de atendimento ao Público - Via Verde. O prazo para realizar a inscrição vai até o dia 30 de novembro.