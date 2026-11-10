Gerada com IA Tumbas do Vale dos Reis - Egito

Viajar para pontos turísticos históricos pode ser uma experiência incrível, mas muitos viajantes esquecem de checar as regras antes de embarcar. Mais do que simples normas de comportamento, várias atrações mundiais impõem restrições rígidas para garantir a segurança, a preservação do patrimônio histórico, ambiental e até a manutenção da cultura local e dos costumes.

Como os registros são a principal prova de que o visitante esteve naquele local, fotos e vídeos são disputadas. Mas quais são os lugares turísticos onde os turistas e moradores não podem fotografar ou filmar o interior? O iG fez uma lista com os 5 pontos turísticos famosos onde não é possível fotografar.

Capela Sistina - Vaticano

Dentro de uma das cidade-estado mais famosas do mundo há tesouros de arte e arquitetura impressionantes. Os museus do Vaticano abrigam um enorme acervo de arte e um deles está na Capela Sistina, mais conhecida como a sede do Conclave, reunião na qual o Colégio dos Cardeais escolhe um novo papa.

Construída entre 1473 e 1481 por ordem do papa Sisto IV, a Capela Sistina substituiu a antiga Capela Magna no Vaticano. Desde o final do século XV, o monumento é a sede oficial do Conclave, a famosa reunião fechada de cardeais para a eleição de novos papas. O templo ganhou fama global por seu acervo de arte renascentista, decorado com afrescos icônicos de mestres como Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Domenico Ghirlandaio e, posteriormente, Michelangelo.

Reprodução: Magnific Teto da Capela Sistina - Vaticano





Mais de duas décadas, após concluir o teto da capela, Michelangelo retornou para pintar o afresco do Juízo Final na parede do altar, encomendada pelos Papas Clemente VII e Pablo III. Devido à complexidade dos desenhos, a pintura se tornou uma das obras mais emblemáticas da história da arte mundial.

Por que fazer fotos na Capela Sistina é proibido?

Tirar fotos no interior do templo passou a ser proibido durante a restauração da pintura de Michelangelo, entre os anos 1980 e 1994. Na época, a rede japonesa Nippon Television Network Corporation financiou o projeto milionário em troca dos direitos exclusivos de imagem. Embora o contrato já tenha expirado, o Vaticano optou por manter a regra permanente para preservar as obras da luz dos flashes e da umidade.

Quando a regra é infringida, os guardas do local costumam pedir que o visitante apague a foto ou vídeo imediatamente. Se o visitante se recusar, é expulso do complexo de museus do Vaticano.

Mausoléu do Taj Mahal - Índia

Localizado em Uttar Pradesh, na Índia, o Taj Mahal guarda muita história. O majestoso mausoléu de mármore branco foi construído pelo imperador Shah Jahan em memória de sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, falecida em 1631. A obra-prima de arquitetura mongol levou mais 20 anos para ser concluída e impressiona por suas paredes decoradas com pedras semipreciosas, atraindo aproxidamente 7 milhões de turistas todos os anos.

Reprodução: Wikimídia Taj Mahal - Índia

O monumento, considerado Patrimônio Mundial da Unesco, está localizado próximo ao forte de Agra e é um verdadeiro complexo abrigando também uma casa de hóspedes, o portão sul, jardins exuberantes e um lago com espelho d'água que reflete a fachada. Durante as noites de lua cheia, o reflexo do luar no mármore branco cria um espetáculo visual único na fachada.

Por que fazer fotos dentro do Taj Mahal é proibido?

É proibido filmar e fotografar no interior do Taj Mahal por se tratar de um monumento funerário sagrado,reconhecido pelo Archeologycal Survey of India.

Caso seja descumprida a regra, os guardas apreendem o equipamento do visitante temporariamente até que o material seja apagado do dispositivo. Nos casos mais graves, os responsáveis escoltam o turista para fora do monumento, podendo o visitante responder judicialmente por profanação de monumento nacional.

Tumbas do Vale dos Reis

Esta famosa necrópole real pertenceu à elite do Egito Antigo e um dos pontos turísticos mais importantes de Luxor, cidade histórica do sul do país. Localizado em uma região desértica, o Vale dos Reis já conta com mais de 60 tumbas descobertas, atraindo diversos arqueólogos que dedicam a vida a desvendar os segredos dos faraós.

Reprodução: Wikimídia Tumbas do Vale dos Reis - Egito

A tumba mais famosa é a do rei Tutancâmon, descoberta quase intacta em 1922 pelo arqueólogo Howard Carter. Outros destaques são as tumbas de Merenptah, apontada como uma das maiores e mais luxuosas do local, e as de Ramsés IV, Ramsés IX e Siptah, que são repletas de corredores e hieróglifos coloridos.

O que é proibido fazer nas Tumbas do Vale dos Reis?

Fotografar com flash no interior das tumbas dos faraós ou usar equipamentos profissionais é proibido. Para fazer registros com o celular o visitante tem que comprar um ingresso específico que permite a utilização sem flashs no interior de tumbas específicas.

As descobertas aconteceram ao longo dos séculos dezenove e vinte. No entanto, o turismo de massa, somado ao uso de flashs e à iluminação, acelerou o desgaste pigmentos naturais utilizados na decoração dos mausoléus.

O acesso aos monumentos é controlado pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito que proíbe o uso de flashs em 100% dos casos. Para filmar com equipamentos profissionais usando iluminação, é obriatório ter a autorização do governo egípcio.

Caso o visitante contrarie as normas de conservação do patrimônio egípcio, os guardas podem apreender os equipamentos. O uso não autorizado de drones no país pode acarretar penas de prisão que variam entre 1 a 7 anos, com a apreensão do equipamento e multas que variam de 5 mil a 50 mil Libras ( entre R$ 523,50 e R$ 5,2 mil).

Interior do Mausoléu de Lênin - Rússia

O local foi construído em 1924, na Praça Vermelha, em Moscou. Desde a era soviética, o icônico monumento esconde uma história de movimentações políticas marcantes: o corpo embalsamado de Vladimir Lênin chegou a ser retirado temporariamente do local durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, os restos mortais do ditador Joseph Stalin foram expostos ao seu lado em 1953, mas acabaram removidos em 1961 devido às políticas de desestalinização do regime.



Reprodução: Wikimídia Mausoléu de Lênin - Rússia

Lênin morreu no dia 21 de janeiro de 1924, mas a cerimônia de despedida recebeu tantos visitantes que só terminou em março daquele mesmo ano. Neste período, surgiu a ideia de embalsamar o seu corpo e exibi-lo publicamente. Dois cientistas trabalharam no processo, enquanto o edifício era projetado. Somente em 1º de agosto de 1924, o mausoléu foi aberto para visitação. A primeira estrutura era de madeira, sendo posteriormente restaurada.

Por que é proibido?

Além de não ser permitido tirar fotos ou filmar no interior do mausoléu de Lênin, também é proibido usar chapéu e manter as mãos no bolso enquanto o visitante caminha dentro da câmara funerária. O local exige silêncio absoluto e fluxo contínuo.

O local é monitorado por militares armados, que ficam no lado de dentro e de fora do mausoléu. Se um turista tocar em qualquer tipo de equipamento para fotografar é imediatamente impedido pelos seguranças. O visitante também pode ter o equipamento apreendido para que o material seja apagado. Além disso, poderá ser expulso da Praça Vermelha.

Parque Sagrado de Uluru-kata Tjuta - Austrália

O Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta fica na região Norte da Austrália e é lar de indígenas Aborígenes Pitjantjatjara e Yankunytjatjara que também são chamados de Anangu. Tjukurpa é a cosmologia dos povos Anangu, o que explica a paisagem, a cultura a criação do mundo, animais, pessoas e plantas.

Divulgação: UNESCO Parque Sagrado de Uluru-kata Tjuta - Austrália





Uluru é uma formação rochosa e considerada sagrada para os povos Anangu. Segundo a tradição aborígene, alguns pontos da rocha abrigam conhecimentos e rituais que só podem ser vistos por pessoas iniciadas. Dessa forma, fotografar ou fazer qualquer registro dos locais é proibido.

Por que não pode fotografar o Uluru-kata Tjuta

O local é turístico, então os pontos onde as fotografias e filmagens são proibidas estão sinalizados. Tirar fotos dessas partes viola preceitos religiosos aborígenes e a privacidade das tradições.

O visitante que infringir as regras terá que excluir as fotos e poderá pagar uma multa que varia entre AUD $3.000 a AUD $5.000 (R$ 11,4 mil e R$ 19,1 mil).